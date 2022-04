Les cactus craignent aussi le réchauffement climatique

Ce constat provient d’une étude menée par des chercheurs de l’université de l’Arizona qui remet en question l’hypothèse selon laquelle ces plantes prospéreront avec la hausse des températures.

Si l’on ajoute d’autres facteurs (disparition des habitats, dégradation du milieu naturel, etc), ce sont jusqu’à 90% des cactus qui pourraient être menacés d’extinction d’ici 2070, trois fois l’estimation actuelle, estiment les chercheurs dans cette étude publiée jeudi dans Nature Plants.

Quelque 1.500 espèces de cactus réparties sur le continent américain vivent sous des climats différents, allant des déserts situés au niveau de la mer aux hautes montagnes des Andes, des écosystèmes arides aux forêts tropicales humides.

Actuellement, les cactus sont surtout menacés par l’expansion de l’agriculture, la dégradation du milieu naturel, la perte de biodiversité et leur récolte à des fins diverses.

Les cactus “constituent l’un des groupes d’organismes les plus menacés de la planète”, plus de 30% d’entre eux étant classés comme menacés d’extinction, notent les auteurs. Et le réchauffement climatique deviendra bientôt une menace lui aussi, si les émissions ne sont pas fortement réduites.

Des études antérieures ont montré que la photosynthèse – le processus par lequel les plantes utilisent la lumière du soleil pour croître à partir de CO2 et d’eau – était compromise par le réchauffement.