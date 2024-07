ONU: un Américain nommé représentant spécial adjoint à la Mission d’administration intérimaire au Kosovo

Il succède à sa compatriote, Barrie Lynne Freeman, à qui le Secrétaire général exprime sa gratitude pour son dévouement au service de la MINUK, a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric dans un communiqué.

M. Shin compte à son actif une trentaine d’années d’expérience dans les domaines de la paix et de la sécurité internationales, du droit international et des droits de l’homme.

Depuis 2022, il fut chef de la Section de l’état de droit et des institutions chargées de la sécurité à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS). Avant cela, il était chef de la stratégie juridique et d’analyse et chef des enquêtes au sein de l’Équipe d’enquêteurs de l’ONU chargée de concourir à amener Daech/État islamique d’Irak et du Levant à répondre de ses crimes (UNITAD).

Auparavant, il était le chef de la Section des affaires judiciaires et pénitentiaires à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).