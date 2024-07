Présidentielle américaine: Kamala Harris affirme être « prête » à débattre avec Trump

« Je suis prête », a affirmé Harris aux journalistes sur le tarmac d’un aéroport près de Washington.

Harris tentera de décrocher l’investiture démocrate en vue des élections présidentielles de novembre.

La chaîne américaine d’information Fox News a invité Harris et Trump à un débat en Pennsylvanie le 17 septembre.

La chaîne d’information a indiqué qu’elle était « ouverte à la discussion » sur les modalités du débat, y compris le format, le lieu et la présence éventuelle d’un public dans la salle.

Selon les observateurs, le débat constituerait une bonne opportunité pour le parti démocrate afin de faire oublier la performance du président Joe Biden lors du débat tenu en juin dernier face à Trump.

Un autre débat Biden-Trump était prévu le 10 septembre et devait être organisé par ABC News, mais le président américain s’est retiré de la course présidentielle suite aux inquiétudes exprimées au sein du Parti démocrate concernant son âge et son acuité.

Dans les jours qui ont suivi l’annonce par Biden de son retrait de la course présidentielle et de son soutien à Harris comme candidate démocrate, la vice-présidente a gagné du terrain contre Trump lors des premiers sondages et a récolté des montants records de dons.

Harris semble bien partie pour remplacer Biden comme candidate du parti démocrate. Selon les médias américains, la vice-présidente a reçu le soutien de suffisamment de délégués démocrates pour remporter la nomination de son parti.

La candidature de Harris a été appuyée par un nombre important de donateurs et de dirigeants du parti démocrate.