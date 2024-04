Laylat Al-Qadr : le Roi Mohammed VI préside à la mosquée Hassan II à Casablanca une veillée religieuse

Après les prières d’Al-Icha et des Taraouih, des versets du Saint Coran ont été récités par l’enfant Othmane Mchachti (11 ans, originaire de la ville de Fès), lauréat du Prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran. Le Roi a ensuite été salué par le jeune déclamateur, à qui le Souverain a remis le Prix.

Cette distinction témoigne de la haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, n’a eu de cesse d’entourer les déclamateurs et déclamatrices du Saint Coran et de la volonté constante du Souverain de promouvoir la mémorisation et l’apprentissage du Livre Saint parmi les jeunes générations.

Par la suite, M. Mohamed Bashar Arafat, Imam, conférencier et président de la Civilizations Exchange and Cooperation Foundation (Etats-Unis d’Amérique), a prononcé devant le Souverain une allocution au nom des oulémas ayant participé aux Causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1445 H, dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude au Roi pour l’accueil et l’hospitalité qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour dans le Royaume.

M. Bashar Arafat a, ainsi, souligné que ces Causeries religieuses sont l’occasion idoine pour la communauté des oulémas, des quatre coins du monde, en vue de débattre de multiples questions scientifiques et du Fiqh, ajoutant qu’il s’agit également d’une opportunité pour les oulémas présents afin de se concerter sur les réponses à apporter aux nouveaux défis qui se posent aux sociétés dans un contexte marqué par les mutations accélérées sur les plans local et international.

Cette veillée religieuse a été marquée par la clôture de Sahih Al-Boukhari, faite par M. Hassan Farid, membre du Conseil local des Oulémas de Berrechid, après lecture de « Hadith Al Khatm », par M. Abdelhafid Talbi, membre du Conseil local des Oulémas de Ain Chock.

Le Souverain a, par la suite, remis les Prix Mohammed VI « Ahl Al-Qurâan » et « Ahl Al-Hadith » respectivement à Omar Mohcine, de la ville de Casablanca, et à Zineb Abou Ali, de la ville de Rabat.

Le Roi a également remis le Prix Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil, dans ses deux catégories à MM. Said Abou Alaich de la ville de Guercif (Prix de l’excellence) et El Hassan Akhiar de la ville de Tétouan (Prix honorifique).

Le Souverain a ensuite remis le Prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ses trois catégories à MM. Abdellah El Hayane de Casablanca (Prix de la méthodologie d’apprentissage), Abdelkader Hammouch de Sidi Bennour (Prix du rendement), et Nasser Ait Bouncer de Taroudante (Prix de la gestion).

L’assistance a élevé, à cette occasion, des prières implorant le Tout-Puissant de préserver le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, de couronner de succès ses initiatives, de guider ses pas, de réaliser les aspirations que le Souverain nourrit pour le progrès de son peuple fidèle et de Le combler en les personnes du Prince Héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Les fidèles ont aussi élevé des prières pour le repos de l’âme du Père de la Nation, Feu le Roi Mohammed V, et de Feu le Roi Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde.

Cette veillée s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, de Conseillers du Roi, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique des pays islamiques accrédité au Maroc, des officiers supérieurs de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, des oulémas ayant participé aux Causeries religieuses du mois sacré de Ramadan, des présidents des Conseils locaux des oulémas, des élus, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.