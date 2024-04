Prêt de 48 millions USD de la BM pour le renforcement des finances publiques en Mauritanie

Ce projet vise à améliorer la gestion, la transparence et le suivi des dettes des institutions publiques mauritaniennes et le respect des obligations financières, ainsi que l’augmentation de l’assiette fiscale.

Il s’agit également de soutenir une économie compétitive et résiliente au changement climatique, en stimulant le marché financier, en répondant efficacement aux catastrophes naturelles et en améliorant la gouvernance et la résilience climatique dans les zones côtières.

Selon le ministère de l’économie et du développement durable mauritanien, le projet du gouvernement permettra l’adoption d’un cadre systémique pour améliorer la gestion de la dette et sa transparence, encourager le respect des recettes fiscales et riposter aux éventuels risques budgétaires.

Le projet contribuera également à l’amélioration de la dynamique du marché, en répondant efficacement aux urgences et aux catastrophes d’une manière holistique qui respecte l’égalité des sexes, et en réduisant l’expansion urbaine dans les zones à risques, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La mise en œuvre de ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts visant le renforcement de la bonne gouvernance, le développement durable, la promotion de l’approche genre, la réduction de la vulnérabilité et le soutien à la résilience et la lutte contre les effets des changements climatiques.