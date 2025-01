Est de la RDC : Le Maroc réitère devant le CPS de l’UA son attachement indéfectible aux principes fondamentaux de la souveraineté des États et de leur unité nationale

Le Royaume réitère son attachement indéfectible au respect de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de tous les États africains, notamment la RDC, dans le cas d’espèce, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Maroc réaffirme également sa position constante contre toute forme de séparatisme et condamne fermement les actions déstabilisatrices des groupes armés qui mettent en péril l’unité nationale des États, a relevé le ministre dans une allocution lue en son nom par l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Le Maroc réaffirme en définitive son attachement indéfectible aux principes de bon voisinage, de respect mutuel, de la non-ingérence et du dialogue constructif, a insisté le ministre, notant qu’ »au-delà des intérêts immédiats, c’est l’avenir de toute une région qui est en jeu, et l’histoire se souviendra toujours de ceux qui ont choisi le chemin de la sagesse ».

M. Bourita a aussi indiqué que le Royaume réaffirme sa détermination constante à soutenir les efforts onusiens et continentaux en vue de rétablir la paix et la stabilité et promouvoir le développement dans cette région.

Il a en outre affirmé que le Maroc appelle à faire converger l’ensemble des efforts pour soutenir la médiation menée par le président de la République d’Angola Joao Lourenço, dans le cadre du processus de Luanda, qui constitue un cadre principal de la résolution de cette crise.

M. Bourita a aussi souligné que le Royaume salue l’engagement des organisations régionales, dont la Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs, la Communauté d’Afrique de l’Est, la SADC et la CEEAC, qui, aux côtés des partenaires africains et internationaux, œuvrent à promouvoir la recherche d’une solution durable à la crise.

Cet effort politique consenti au niveau régional doit être soutenu et accompagné d’un soutien constant de l’Union africaine et de l’ONU, dont les casques bleus demeurent mobilisés pour la cause de la paix, comptant parmi eux un contingent marocain, qui ne rechigne pas à accepter le sacrifice suprême pour promouvoir la paix et la stabilité sur le sol du pays frère, la RDC, a-t-il enchaîné, saluant, à cet égard, les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la situation dans l’Est de la RDC, y compris la plus récente qui appelle les parties à revenir à la table des négociations.

La situation à l’Est de la RDC continue de prendre des proportions alarmantes, avec un nombre de déplacés internes qui ne cesse d’augmenter, a fait observer le ministre, relevant que dans ce contexte préoccupant, “nous dénonçons avec la plus grande fermeté les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées par ces groupes armés et exhortons instamment toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à mettre un terme immédiat aux hostilités pour encourager la désescalade”.

Le Royaume du Maroc émet le souhait que le Sommet de la Communauté d’Afrique de l’Est, prévu mercredi, puisse amorcer la voie et tracer le chemin d’une solution durable du conflit, a-t-il conclu.