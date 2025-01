Le Maroc, leader en termes d’investissements touristiques en Afrique (ONU Tourisme)

Présenté lors de la Conférence internationale sur l’innovation technologique et l’investissement touristique, ce guide met en lumière les principaux arguments qui placent le Maroc au sommet des destinations privilégiées pour les investisseurs étrangers en Afrique, soulignant que grâce à une combinaison d’incitations fiscales attractives, d’une infrastructure de qualité et d’une stratégie de développement ambitieuse, le Royaume continue de dominer le marché africain du tourisme.

Avec 17,4 millions d’arrivées de touristes internationaux en 2024, le Maroc s’est hissé désormais au rang de première destination en Afrique, précise le guide, notant que le Royaume a également enregistré une croissance de 43% des recettes touristiques internationales par rapport à 2019, renforçant ainsi son attractivité et sa compétitivité sur le marché international.

Selon le rapport, le Royaume se distingue par sa situation stratégique à seulement 14 km de l’Europe, offrant un accès privilégié à un marché de 2,5 milliards de consommateurs, ajoutant que le pays regorge également d’une richesse culturelle emblématique et d’un potentiel naturel exceptionnel, comptant 9 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 11 parcs nationaux et plus de 3.500 km de côtes, entre autres.

« Ces atouts, combinés à des infrastructures modernes telles que 19 aéroports, 27 ports commerciaux, un réseau routier de 1.800 km d’autoroutes et un réseau ferroviaire de plus de 2.100 km, permettent au Maroc d’attirer un flux constant d’investisseurs et de visiteurs », soutient la même source.

En outre, le guide met en avant les incitations offertes par le Royaume, notamment une Charte d’investissement ambitieuse et des mesures incitatives pouvant couvrir jusqu’à 30% des investissements éligibles, relevant que le Maroc propose également des accords de protection des investissements avec 72 pays et des conventions visant à éviter la double imposition avec 62 pays, consolidant ainsi la confiance des investisseurs étrangers dans la destination Maroc.

Dans cette perspective, les Centres régionaux d’investissement (CRI) jouent un rôle clé en facilitant les démarches administratives et en accompagnant les investisseurs tout au long de leurs projets, poursuit le rapport, qui positionne le Maroc comme un modèle en matière de promotion des investissements à l’échelle régionale et internationale.

Dans le cadre de la Coupe du Monde de Football 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal, des projets ambitieux sont en cours pour développer l’hébergement touristique, avec la création de milliers de lits dans les villes hôtes, fait savoir le guide, assurant que ces investissements visent à soutenir la croissance du secteur tout en répondant à une demande croissante.

Par ailleurs, le guide met l’accent sur les initiatives d’innovation et de durabilité entreprises par le Royaume, à l’instar du Concours national des startups touristiques, qui encourage le développement de solutions technologiques et durables dans des domaines tels que l’économie bleue, le patrimoine culturel et naturel et les villes durables.

« Avec une contribution directe au PIB estimée à plusieurs milliards de dollars et une création d’emplois formels pour près de 364.000 personnes, le secteur touristique constitue un véritable pilier de l’économie marocaine. En attirant 2,2 milliards de dollars d’investissements directs étrangers entre 2014 et 2023, le Maroc s’affirme comme un leader incontesté du tourisme en Afrique et un acteur incontournable sur la scène internationale », poursuit la même source.

Et de faire observer que grâce à ces efforts et à une vision stratégique portée par des politiques ambitieuses, le Maroc est non seulement une destination touristique de premier plan, mais également une plateforme d’investissement de référence, consolidant sa position en tant que moteur de développement et d’innovation sur le continent africain.

Élaboré en collaboration avec la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), ce document offre aux investisseurs et aux professionnels du tourisme un référentiel clair et complet pour le développement de projets touristiques au Maroc.

Il permet ainsi aux parties prenantes d’acquérir une connaissance approfondie du secteur touristique marocain et de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.