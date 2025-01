Devant le Forum de Davos, Donald Trump appelle à une baisse des prix du pétrole et des taux d’intérêt

Le président américain Donald Trump a réitéré jeudi sa volonté d’œuvrer pour la fin des conflits armés dans le monde, tout en rappelant ses priorités au plan économiques pour notamment résorber le déficit des Etats-Unis avec ses partenaires commerciaux et en faveur d’une baisse des prix du pétrole et des taux d’intérêt.

Dans une intervention par visioconférence devant le 55e Forum économique mondial, réuni à Davos en Suisse, sa première à l’adresse de leaders mondiaux, M. Trump a déclaré que les efforts visant à parvenir à un accord de paix russo-ukrainien “sont en cours”.

“J’aimerais vraiment pouvoir rencontrer le président (russe, Vladimir) Poutine bientôt pour mettre fin à cette guerre”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’au-delà des considérations économiques “légitimes”, cette guerre, “qui a fait des millions de morts, doit s’arrêter”.

Le locataire de la Maison Blanche a fait de la cessation des conflits armés l’une des priorités de son second mandat présidentiel, promettant de mettre fin aux guerres en Europe et au Moyen-Orient.

Il a, par ailleurs, appelé les membres de l’OTAN à revoir à la hausse leur contribution au financement de l’Organisation de l’Atlantique nord en augmentant leur budget défense à 5% de leurs PIB respectifs.

Le seuil des budgets défense des pays de l’OTAN a été fixé en 2014 à 2%, un minimum que plusieurs membres peinent à atteindre.

“Je vais également demander à tous les pays de l’OTAN d’augmenter leurs budgets défense à 5% du PIB, ce qu’ils auraient dû faire il y a des années”, a-t-il dit.

Sur le volet économique, qui a été le focus de son discours, M. Trump qui a prêté serment lundi a appelé les entreprises européennes et mondiales à relocaliser leurs activités vers les Etats-Unis, sous peine de payer des tarifs douaniers “élevés”.

“Mon message à toutes les entreprises du monde est très simple: venez fabriquer vos produits en Amérique et nous vous appliquerons l’un des taux d’imposition les plus bas au monde. Sinon, vous devrez payer des droits de douane”, a-t-il déclaré.

Les entreprises produisant aux États-Unis bénéficieront d’une réduction de l’impôt sur les sociétés, qui passera de 21% à 15%, a promis le président américain.

Dans son intervention, Donald Trump a également lancé un appel aux pays de l’Opep de « faire reculer les prix du pétrole », tout en affirmant sa volonté de voir des taux d’intérêt plus bas et des taxes moins élevées pour stimuler davantage la croissance économique. Placé sous le thème « la collaboration à l’ère intelligente », le WEF 2025 réunit près de 3.000 décideurs issus de 130 pays et de divers secteurs d’activité pour favoriser le dialogue, dans un monde façonné par la division et les crises de toutes sortes.