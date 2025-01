La députée européenne Rima Hassan « est un suppôt du régime algérien », selon Bruno Retailleau

Interrogé ce vendredi par Europe 1-Cnews sur le refus de la député européenne LFI, Rima Hassan, de voter une résolution du Parlement européen pour demander la libération de l’écrivain Boualem Sansal, incarcéré depuis la mi-novembre en Algérie, Bruno Retailleau, ministre francais de l’Intérieur, a affirmé que la députée « est une alliée du régime algérien ».

« C’est un soutien et un suppôt du régime algérien (…) Je demande à LFI (La France Insoumise) de s’expliquer », a-t-il ajouté.

Rima Hassan vote contre la résolution du Parlement européen demandant la libération de Boualem Sansal : « c’est une alliée du régime algérien » affirme @BrunoRetailleau #LaGrandeITW #Europe1 pic.twitter.com/7WSnnZIzNM — Europe 1 (@Europe1) January 24, 2025

Le texte de la résolution »condamne l’arrestation et la détention de Boualem Sansal et réclame sa libération immédiate et inconditionnelle » et « condamne également les arrestations de tous les autres militants, prisonniers politiques, journalistes, défenseurs des droits de l’homme et autres personnes détenues ou condamnées pour avoir exercé leur droit à la liberté d’opinion et d’expression ».

Boualem Sansal, âgé de 75 ans, est incarcéré depuis la mi-novembre en Algérie et poursuivi en vertu de l’article 87 bis du Code pénal, qui sanctionne « comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions ».

« L’Europe doit nous aider pour peser sur l’Algérie », a dit le ministre Retailleau qui estime que l’écrivain Boualem Sansal est « un otage politique du régime algérien.