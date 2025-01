Nouvelles actions déployées par l’association MekkiL’ pour les populations de la région d’Al Haouz

A la suite du séisme dévastateur qui a frappé la région d’Al Haouz (Marrakech-Safi), l’association MekkiL’ en collaboration avec le Decathlon International Solidarity Fund et la Fondation du Roi Baudouin de Belgique, lance une nouvelle phase de son programme qui vise à soutenir les familles sinistrées.

Les actions de l’association Mekkil’ incluent des dons de réfrigérateurs, de réchauds et de gazinières pour aider les familles à affronter le quotidien, alors que le froid s’installe dans cette région montagneuse.

L’attribution d’un réfrigérateur permet non seulement de conserver durablement les aliments et les médicaments, réduisant ainsi les risques de maladies et favorisant une meilleure hygiène, mais elle répond également à des critères économiques permettant de conserver les produits plus longtemps et évitant ainsi le gaspillage.

Ces équipements jouent également un rôle important dans le renforcement des liens sociaux et le soutien communautaire, car ils permettent aux familles de recevoir et d’accueillir plus facilement leurs proches.

Dans le cadre de cette première phase de distribution, ce sont plus de 200 équipements qui sont livrés aux familles dans la région d’Amizmiz avec le précieux soutien de LaBelVie dont l’engagement social est à saluer, comme en témoignent les initiatives continues pour soutenir la population locale (dons de produits alimentaires, relogement de familles, reconstruction d’une école).

Pour les prochaines étapes dans d’autres hameaux, il sera nécessaire d’attendre que les familles réintègrent leur nouvelle habitation.

Scolarisation

Le programme inclut également des dons de vélos VTT pour encourager les jeunes à poursuivre leur scolarité malgré les difficultés, en facilitant leurs déplacements dans les zones montagneuses et rurales.

Un vélo VTT est un vecteur scolaire, social et sportif qui offre aux jeunes une plus grande autonomie et leur procurant davantage d’indépendance.

L’ONG MekkiL’ a toujours placé l’éducation des jeunes au centre de ses préoccupations. Aussi, met-elle l’accent sur le suivi scolaire, que ce soit au niveau du suivi académique, de l’encouragement et de la motivation des jeunes et de l’implication des familles.

Il s’agit là de la seconde distribution de VTT, profitant à plus de 50 bénéficiaires de la province d’Al Haouz.

« Nous croyons fermement que la reconstruction ne se limite pas aux infrastructures, mais englobe également la reconstruction des vies et des espoirs des individus, » souligne l’association MekkiL’, présidée par l’ancien patron français du FMI et ex-ministre de l’Economie et des Finances, Dominique Strauss-Kahn.

Actions réalisées par l’associationdepuis septembre 2023 :