Première édition du Forum économique des Marocains du Monde le 9 mai à Marrakech

Placé sous le thème « L’investissement des Marocains du Monde au Maroc », ce forum réunira des entrepreneurs, des investisseurs, des experts économiques et financiers et des responsables politiques dans le but de discuter du rôle crucial des Marocains du Monde (MDM) dans le développement économique du Royaume et apporter tous les éclairages sur l’environnement économique marocain et les opportunités d’investissement qui s’offrent particulièrement pour les MDM, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cet événement vise à mettre la lumière sur les investissements des Marocains de l’étranger, ainsi que sur leur contribution à la croissance nationale et leur impact direct dans le développement des différentes régions du Royaume, précise la même source.

Et d’ajouter que ce rendez-vous sera également une plateforme pour le renforcement des échanges, le partage des expériences et la conclusion de partenariats entre les différents acteurs économiques du pays et des entrepreneurs marocains de l’étranger.

Lors de cette première édition, poursuit le communiqué, plusieurs sujets seront abordés, notamment les opportunités d’investissement pour les MDM au Royaume, les mécanismes de financement pour les projets d’investissement des MDM, ainsi que les moyens de réussir l’intégration de ces investissements dans les dynamiques locales et régionales de développement.

Ce Forum s’inscrit dans la continuité des rencontres économiques de la Fondation Trophées Marocains du Monde organisées depuis novembre 2022 dans les principaux pays d’accueil de la communauté marocaine à l’étranger (France, Belgique, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni), conclut le communiqué.