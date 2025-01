Maroc-Japon: signature à Safi d’un Échange de notes relatif au projet de développement du village des pêcheurs de nouvelle génération

Bénéficiant d’un financement global de 129 millions de dirhams, ce projet ambitieux repose sur la mise en place à Souiria Kdima (36 km au sud de Safi), d’un nouveau concept de VDP moderne, attractif et répondant aux normes sanitaires les plus élevées.

S’exprimant à cette occasion, Mme Driouich s’est félicitée de « l’excellente relation de partenariat liant le Maroc et le Japon dans le domaine de la pêche maritime, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de l’Empereur du Japon Naruhito, concrétisée par le soutien et l’accompagnement continus de ce secteur stratégique ».

Elle a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance de cette coopération pour le développement du secteur halieutique marocain, « pilier stratégique de l’économie nationale », précisant que ce projet pilote représente un modèle innovant destiné à être réalisé également dans d’autres régions du Royaume, et constituera un levier stratégique pour la transformation et la modernisation du secteur de la pêche artisanale et l’accompagnement des opérateurs de cet important segment de pêche.

« Le choix de Safi pour accueillir ce projet structurant n’est pas anodin. Cette région, dotée d’un riche patrimoine maritime et d’une forte vocation pour la pêche, joue un rôle clé dans l’économie nationale et se veut un pilier du secteur halieutique grâce à son potentiel exceptionnel et à l’engagement de ses acteurs locaux », a affirmé Mme Driouich.

« Ce VDP nouvelle génération, rendu possible grâce à la confiance et au soutien du Japon, vise à améliorer les conditions de travail des marins-pêcheurs de la région, tout en intégrant des pratiques durables et respectueuses de l’environnement », a-t-elle expliqué dans une déclaration à la presse.

De son côté, M. Hideaki s’est réjoui de « l’excellence des relations de collaboration fructueuse entre le Maroc et le Japon dans le secteur halieutique qui datent de 1979 », notant que ce projet ambitionne de transformer le VDP de Souiria Kdima en un port de pêche alliant attrait touristique et sécurité, afin d’accueillir les visiteurs dans des conditions optimales.

« Le Maroc partage avec le Japon une reconnaissance commune en matière de développement durable des ressources halieutiques », a relevé M. Hideaki, faisant part de l’engagement de son pays à « poursuivre son soutien envers le Royaume dans ses efforts visant à moderniser le secteur halieutique ».

Le projet de développement du VDP à Souiria Kdima, construit initialement en 2001 grâce à la coopération financière du Japon, a pour principales objectifs la séparation des flux de poisson entre professionnels et public, la création de nouvelles activités économiques autour de l’activité pêche, telles que l’écotourisme, l’artisanat local, ainsi que le développement d’une attractivité touristique renforcée.

Ce modèle novateur vise à faire de ce VDP un pôle économique, social et culturel dynamique, tout en promouvant une gestion durable des ressources halieutiques et une meilleure qualité de vie pour les communautés locales.

Selon les données du Secrétariat d’Etat chargé de la Pêche Maritime, la mise en œuvre de ce projet devrait permettre, d’ici 2029, le débarquement de poissons dans des conditions sanitaires optimales, réduisant ainsi les risques de contamination.

Par ailleurs, le nombre de barques stationnées hors des zones désignées sera réduit, passant de 105 à moins de 5. En parallèle, plus de quatre unités commerciales seront mises en service pour dynamiser l’économie locale, tandis que la modernisation des infrastructures contribuera à accroître les revenus des pêcheurs artisanaux de Souiria Kdima.

Il est à noter qu’en 2024, ce projet a directement bénéficié à 1.200 marins-pêcheurs artisanaux, 366 propriétaires de barques artisanales et 82 mareyeurs. En outre, le volume de production a connu une progression significative, passant de 500 tonnes à environ 1.964 tonnes au titre de l’année 2024, pour une valeur estimée à 57 millions de dirhams. »

La signature de cet Échange de Notes représente ainsi une étape déterminante dans le processus de développement de ce projet devant permettre la modernisation des infrastructures et le renforcement de son impact socio-économique.

Cette initiative traduit l’engagement du secrétariat d’État chargé de la Pêche Maritime à renforcer le dynamisme socio-économique des communautés locales et à promouvoir une gestion durable des ressources halieutiques.

La cérémonie de signature de l’Échange de Notes relatif à ce projet d’envergure s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Safi, Mohamed Fettah, de chefs des services extérieurs concernés, de représentants d’institutions nationales, de professionnels du secteur halieutique et d’autres personnalités diplomatiques.