CAN (Maroc-2025) : Le tirage au sort prévu lundi prochain au Théâtre national Mohammed V à Rabat (CAF)

La cérémonie, prévue à 19h00 (GMT+1), constitue un véritable point de départ symbolique de la compétition, souligne la CAF sur son site officiel, ajoutant que cet événement réunira des figures emblématiques du football africain, des représentants des Fédérations, des médias internationaux, ainsi que des légendes sportives, « promettant une ambiance exceptionnelle ».

Selon la même source, le tirage au sort verra les 24 équipes qualifiées être réparties en six groupes pour la phase finale. « La CAF promet une soirée unique et pleine d’émotions, où le sport et la culture s’entrelaceront pour offrir un spectacle grandiose », indique l’instance dirigeante du ballon rond africain, poursuivant que « cette célébration reflétera la singularité de la culture marocaine et l’excellence de l’organisation de cette 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations ».

« Le Théâtre National Mohammed V est un joyau architectural situé au cœur de la capitale marocaine. Il incarne l’élégance et le riche patrimoine culturel du Maroc, un pays qui s’apprête à accueillir avec fierté une édition mémorable de la CAN », conclut le communiqué.