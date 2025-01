Maroc/ La Omra: les vaccins contre la méningite disponibles en quantité suffisante dans toutes les pharmacies (communiqué)

Les vaccins contre la méningite, désormais obligatoires pour les personnes souhaitant se rendre au Royaume d’Arabie Saoudite pour accomplir la Omra ou visiter les Lieux Saints de l’Islam, sont disponibles en quantité suffisante dans toutes les pharmacies à l’échelle nationale, a indiqué samedi le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Dans un communiqué, le ministère précise que les citoyennes et citoyens qui souhaitent accomplir les rituels de la Omra peuvent, après l’achat du vaccin, se rendre au centre de santé agréé le plus proche pour se faire vacciner et obtenir le certificat de vaccination contre cette maladie, notant que ces prestations sont également disponibles au Centre de sérums et vaccins (Institut pasteur).