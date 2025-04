La CAN masculine (Maroc-2025) sera “la meilleure” célébration du football africain (président de la CAF)

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) masculine, qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, sera “la meilleure” célébration du football africain, a indiqué le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

“La CAN masculine est la plus grande compétition du ballon rond africain. La prochaine édition qu’abritera le Maroc sera la meilleure célébration du football dans le continent”, s’est félicité M. Motsepe, mercredi à son arrivée à l’aéroport Rabat-Salé pour assister à la finale de la CAN féminine de futsal entre le Maroc et la Tanzanie.

S’agissant de la prochaine CAN féminine de football, qui aura lieu également dans le Royaume du 5 au 26 juillet prochain, le président de la CAF a affirmé que cette édition “sera un grand succès”.

Tout en se disant heureux d’être à nouveau au Maroc, “terre de tous les Africains et de tous ceux qui aiment le football”, M. Motsepe a mis en avant sa “totale confiance” en Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), tout récemment désigné 1er vice-président de la CAF.

Mettant en avant le rôle prépondérant du président de la FRMF dans le développement du football africain et sa grande passion pour le ballon rond, M. Motsepe a affirmé qu’”avec M. Lekjaa, les autres vice-présidents et les associations membres de la CAF, nous pourrons hisser le football africain à un niveau supérieur s’agissant aussi bien des équipes nationales que des clubs, du football féminin et du futsal”.

Citant le Maroc comme exemple, il a, par ailleurs, insisté sur l’importance du partenariat entre les gouvernements et les Fédérations dans chaque pays africain pour le développement du football à l’échelle continentale.

Soulignant le grand engouement des Marocains pour le football, qui contribue à la réussite des différentes compétitions organisées dans le Royaume, M. Motsepe s’est dit “très enthousiaste” d’assister à la finale de la toute 1ère CAN féminine de futsal, prévue mercredi (20h00) à la salle couverte du Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.