Foire de Paris: Le Royaume du Maroc, invité d’honneur

Le Royaume du Maroc est le pays invité d’honneur de l’édition 2025, qui réunit plus de 400 000 visiteurs et 1 250 exposants du mercredi 30 avril au dimanche 11 mai pour une expérience unique dans une ambiance festive et conviviale.L

Pour cette édition de la Foire de Paris, la Maroc participe à travers un pavillon d’une superficie de 375 m², officiellement inauguré ce mercredi.

Le pavillon accueille une vingtaine d’exposants, ainsi qu’un concept store, représentant différentes filières de l’artisanat à savoir : le tapis, le tissage, le linge de maison, le cuir, l’habillement, la dinanderie, la bijouterie, les produits cosmétiques, la décoration, les articles en bois de tuya et autres, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité de découvrir la richesse et la diversité du savoir-faire artisanal marocain.

Dans le cadre de cette participation, un programme d’animation riche et varié est prévu, mettant en valeur la richesse du patrimoine, l’hospitalité et le savoir-faire ancestral marocain offrant une opportunité de découvertes authentiques dans un espace décoré aux couleurs du Maroc.

Une animation musicale est aussi au programme. Elle sera assurée par des artistes marocains pour faire vibrer les visiteurs du pavillon avec des rythmes festifs du répertoire musical marocain. Figurent également au menu des ateliers de démonstration des métiers d’artisanat, ainsi qu’un cooking show pour offrir quotidiennement une expérience de découverte de la gastronomie marocaine à travers des ateliers de préparation et de dégustation des plats traditionnels marocains.

Chaque printemps, la première Foire de France ouvre ses portes pour1 12 jours de shopping, de découvertes artisanales et culinaires, et d’animations, avec près de 3 500 marques réparties sur 6 halls.

La Foire de Paris accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus découvrir des innovations et nouveautés produits, rencontrer des artisans du monde entier et concrétiser leurs projets pour leur habitat. Le tout dans une ambiance festive et conviviale, animée par de nombreux concerts, ateliers, parades et spectacles.