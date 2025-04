« Je dirige le pays et le monde » a déclaré le président américain, Donald Trump, qui parle des « 100 jours les plus réussis » de l’histoire. « Nous ne faisons que commencer », a-t-il lancé à une foule dense lors de son meeting au Michigan.

100 jours à la Maison Blanche: « Je dirige le pays et le monde », déclare Trump

Face à la foule rassemblée dans une salle comble du Macomb Community College à Warren (Michigan), Donald Trump a affirmé mardi soir vivre » les 100 jours les plus réussis de l’histoire de toute administration présidentielle ».

Lors de ce meeting, le président américain a présenté son début de mandat comme un modèle de réussite, balayant les critiques et les controverses qui accompagnent pourtant ses décisions. Selon lui, il s’agit d’un succès que « tout le monde reconnaît ».

Dans son discours, Trump a vanté ses actions sur l’immigration, l’économie, les tarifs douaniers tout en attaquant la justice, la Fed et la diversité.

« Nous sauvons le rêve américain », a-t-il clamé devant une foule galvanisée, estimant être « un président qui défend nos frontières et notre nation » et mener le mandat présidentiel « le plus impactant » de l’histoire du pays.

« En cent jours, nous avons obtenu les plus grands progrès depuis cent ans à Washington », s’est-il félicité, avant de détailler plusieurs aspects qui suscitent sa fierté. « Ce n’est que le début, vous n’avez encore rien vu », a déclaré le dirigeant américain devant une foule survoltée.

Donal Trump a défendu son offensive protectionniste, promesse selon lui d’un nouvel « âge d’or » économique, ainsi que ses opérations d’expulsions d’immigrés en situation irrégulière.

Le président républicain a signé au total plus de 140 décrets – dont beaucoup ont été bloqués en justice – pour attaquer ses adversaires politiques, lancer une politique d’expulsions massives d’immigrés en situation irrégulière et démanteler la bureaucratie fédérale avec l’aide de son allié milliardaire Elon Musk.

Instauré dès le premier jour de la présidence de Donald Trump, le DOGE (Département de l’efficacité gouvernementale), confié à Musk, visait à réaliser 2 000 milliards de dollars d’économie. Cent jours plus tard, il est loin d’avoir accompli cet objectif.

Donald Trump a par ailleurs critiqué le Parti démocrate, en s’en prenant tout particulièrement à son prédécesseur. En plein discours, Donald Trump a lancé un sondage « en direct » avec ses fidèles du Michigan pour choisir le surnom de Joe Biden.

« Joe l’arnaqueur ou Joe l’endormi? », a-t-il lancé. « Il pouvait s’endormir en deux minutes à la plage », a ironisé le président américain.