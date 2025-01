La cuisine marocaine a toute sa place au Bocuse d’or (chefs étoilés français)

« Les chefs marocains ont fait une belle compétition sur la sélection Afrique et c’est ce qui fait qu’ils sont là aujourd’hui », a affirmé le chef étoilé français Davy Tissot, président du comité d’organisation du concours, dans une déclaration à la MAP en marge des épreuves de la phase finale qui ont débuté dimanche au Salon Sirha de Lyon.

Pour l’organisateur du Bocuse d’or 2025, « c’est une belle chose » de voir des pays africains comme le Maroc participer à Lyon à la phase finale de cette compétition internationale qui « demande beaucoup d’engagement et de détermination ».

A ses yeux, les équipes participantes « sont les 24 meilleures du monde ».

« Les chefs sélectionnés ont donc forcément tous un bon niveau. Celui qui va faire la différence c’est celui qui va se donner le plus et s’engager le plus », a-t-il souligné.

Convaincu que « tous les pays ont une place dans la gastronomie », le chef Jérôme Bocuse a noté, de son côté, que la cuisine marocaine est appréciée en Europe et à travers le monde.

« C’est une cuisine populaire, une cuisine qui a du goût, une cuisine de tradition avec de bons produits. Cela se voit aussi dans le Bocuse d’or », a relevé le chef cuisinier et entrepreneur français, fils du légendaire Paul Bocuse (1926-2018) à l’origine de la création du concours éponyme.

Lors de cette compétition, surnommée « jeux olympiques » de la gastronomie, l’art culinaire marocain est représenté par un trio composé du chef Yassine Bogdad, accompagné de son commis Youssef Lamghani et coaché par Ahmed Bem Semlali.

Présidée par Kamal Rahal Essoulami, membre du jury et ambassadeur Afrique de la Coupe du monde de la pâtisserie, l’équipe nationale qui mise sur la valorisation des produits du terroir du Royaume (safran, citron confit) pour se distinguer et subjuguer le jury, avait validé son ticket pour la finale à l’issue des sélections continentales du Tournoi Officiel des Chefs (TOC Afrique) tenues en septembre 2024 à Marrakech, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette étape décisive avait vu le Maroc se qualifier à la première place, aux côtés des Iles Maurice, grâce à une prestation exceptionnelle face à des chefs de talent issus de toute l’Afrique.

Elle avait également permis aux équipes marocaines d’accéder aux finales de la Coupe du Monde des Traiteurs et de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, également au programme de l’édition 2025 du Salon Sirha de Lyon (23-27 janvier), marquée par une participation brillante des team Maroc avec des créations culinaires inspirées des richesses du terroir marocain et des exigences internationales, rappelle-t-on.

Le Bocuse d’Or, véritable sommet de l’art culinaire mondial, réunit tous les deux ans les plus grands chefs du globe dans une compétition qui met à l’épreuve leur créativité, leur technicité et leur capacité à sublimer les produits.

Sur deux jours, l’édition 2025 s’annonçait riche en nouveautés et plus que jamais en phase avec les tendances sociétales de la cuisine, selon ses organisateurs qui assurent que ce prestigieux concours culinaire « se renouvelle toujours plus pour renforcer son rôle de laboratoire d’excellence et d’inspiration pour la restauration de demain ».

Imaginé en 1987 par le célèbre chef cuisinier français Paul Bocuse, le concours se tient depuis tous les deux ans au Sirha Lyon, un événement majeur dans le secteur de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation.