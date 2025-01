Madrid-Dakhla : L’ONMT réunit 100 prescripteurs et journalistes pour un vol historique

L’Office national marocain du tourisme met en place une opération de grande envergure en invitant 100 prescripteurs espagnols et portugais du monde de la distribution, du tourisme et des médias à découvrir Dakhla et sa région à l’occasion du vol inaugural de la ligne Madrid-Dakhla opérée par la compagnie Ryanair depuis ce mercredi 08 janvier 2025.

L’ONMT compte impulser une nouvelle dynamique pour la région de Dakhla Oued Eddahab afin que la destination puisse se positionner comme destination balnéaire à part entière sur l’échiquier mondial.

Quelque 70 agents de voyages et tour-opérateurs, 23 supports médias et 7 influenceurs venus de toutes les régions espagnoles ainsi que du Portugal sont actuellement à Dakhla à l’invitation de l’Office. Parmi eux de grands acteurs du tourisme comme Carlos Garrido, Président de la Confédération Nationale des Agences de Voyages Espagnoles et CEO du Groupe Avoris, Antonio Guerra, CEO du groupe Luxoto.

Pour Luis Arroyo, Président de la Fédération Andalouse des Agences de voyage, et Pedro Costa Ferreira, président de l’Association Portugaise de voyage et de tourisme ainsi que d’une sélection de média spécialisés tourisme comme el Mundo viajes, el pais viajes, maradas viajeras TV…

Les créateurs de contenus lifestyle et tourisme, également du voyage, auront, quand à eux, trois jours pour faire découvrir à leurs communautés les potentialités que recèle la région. Au programme, la mise en avant des infrastructures touristiques et hôtelières et la découverte des richesses du patrimoine touristique et culturel local.

Le Conseil régional du Tourisme de Dakhla Oued-Eddahab a également été impliqué pour présenter à ses prescripteurs et leaders d’opinion, les potentialités touristiques de la région. Le CRI, quand à lui, leur présentera les opportunités d’investissements.

A noter que le vol Madrid Dakhla est la première liaison directe de la ville avec la péninsule ibérique via l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas à raison de deux liaisons aériennes directes (mercredi et samedi) lancé par la compagnie Ryanair grâce à un accord conclut avec l’ONMT. La nouvelle liaison Lanzarote-Dakhla sera quant à elle opérationnelle dès le 11 janvier à raison de deux fréquences par semaine (samedi-mardi).

A travers cette opération, l’ONMT met en lumière une nouvelle destination de choix auprès des touristes espagnols et portugais. La nouvelle ligne Madrid-Dakhla permettra notamment de connecter la perle du désert au marché ibérique et d’Amérique Latine via le Hub de Madrid.

Pour l’ONMT, l’objectif est de positionner Dakhla en tant que destination balnéaire à part entière et de la faire rayonner sur l’échiquier international en en faisant une marque forte reconnue partout dans le monde et contribuant au rayonnement touristique du Maroc.