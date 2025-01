Le Maroc et la Chine établissent deux connexions aériennes directes

En l’espace de trois jours, le Maroc et la Chine ont établi deux connexions aériennes directes avec la reprise du vol Casablanca-Pékin par la Royal Air Maroc (RAM) et l’inauguration de la ligne Casablanca-Shanghai par Shanghai Airlines.

La compagnie nationale marocaine a concrétisé la reprise de ses vols directs entre Casablanca et Pékin avec l’atterrissage, mardi dernier, du vol AT230 à l’aéroport international Pékin-Daxing, transportant 291 passagers.

Cette ligne, suspendue pendant cinq ans en raison de la pandémie de Covid-19, retrouve ainsi sa place dans le réseau aérien international.

Parallèlement, Shanghai Airlines, filiale du groupe China Eastern Airlines, deuxième transporteur aérien chinois avec une flotte de 800 appareils, a lancé une desserte entre Shanghai et Casablanca.

Le vol FM871, transportant 237 passagers, a été accueilli dimanche dernier à l’aéroport Mohammed V de Casablanca par le traditionnel « Water gate salute ».

L’inauguration de ces liaisons coïncide avec les célébrations du Nouvel An chinois, prévu mercredi prochain, une période qui génère habituellement les plus importants mouvements de voyageurs à l’échelle mondiale.

Les médias chinois ont manifesté un vif intérêt pour ces nouvelles dessertes aériennes. « La ligne Casablanca-Pékin est cruciale pour la promotion du tourisme au Maroc, les touristes internationaux devant représenter 80% de son trafic passagers », commente Global Times, citant des sources de l’aéroport Pékin-Daxing.

« La ligne Shanghai-Casablanca favorisera les échanges et les activités entre les deux pays, tout en permettant aux voyageurs chinois de se rendre plus facilement » au Royaume, fait valoir China Daily.

L’agence de presse Xinhua note, pour sa part, l’intérêt grandissant des Chinois pour le Maroc, particulièrement perceptible sur les plateformes numériques.

Sur le compte officiel de Shanghai Airlines sur le réseau social « WeChat », les internautes partagent leur découverte d’un « pays vibrant de couleurs » où se conjuguent « mer et désert », rapporte l’agence.

La chaîne de télévision publique CGTN a couvert l’ouverture de la ligne Shanghai-Casablanca, soulignant sa double portée: renforcer les relations sino-marocaines d’une part, et développer les liens entre la Chine et le continent africain d’autre part.

Cette connexion aérienne facilitera la mobilité des investisseurs et des acteurs économiques marocains et chinois, la coopération entre les deux pays s’étendant à d’autres secteurs stratégiques comme les infrastructures, l’énergie et l’éducation, souligne la CGTN. L’établissement de ces dessertes aériennes s’inscrit dans la continuité du rapprochement sino-marocain amorcé depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en 2016, et vient couronner un patient travail de collaboration entre les partenaires des deux pays.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a notamment intensifié ses efforts de promotion en Chine ces derniers mois, marquant la reprise de son activité sur ce marché après la période pandémique.

L’ONMT a ainsi participé pour la première fois au plus grand salon touristique de Chine, l’ITB Berlin, qui s’est tenu à Shanghai du 27 au 29 mai 2024.

En septembre dernier, l’Office a mené une opération de promotion à caractère médiatique à Pékin, mettant en avant la richesse de l’offre touristique marocaine, son patrimoine culinaire et culturel millénaire, ainsi que ses infrastructures modernes.

À cette occasion, Hicham Bellaziz, représentant de l’ONMT en Chine, a présenté le plan d’action 2023-2026 de l’Office, annonçant l’ouverture de nouveaux comptes « Visitmorocco » sur les réseaux sociaux « WeChat » et « Red », ainsi que le développement d’une plateforme numérique de formation destinée aux partenaires commerciaux chinois.

En novembre, l’ONMT a organisé un événement d’envergure en partenariat avec Leader International Tourism Group, un tour-opérateur majeur du nord de la Chine.

David Coa, président de Leader International Tourism Group, avait alors mis en exergue l’attractivité croissante du Maroc sur le marché chinois, précisant que son tour-opérateur avait organisé plus d’un millier de voyages vers le Royaume, malgré un début d’année timide en raison du contexte de reprise post-pandémique.

Cette dynamique a été poursuivie par des actions promotionnelles menées par l’ONMT à Shanghai et Guangzhou durant les mois de novembre et décembre.

En décembre, la RAM a signé à Pékin seize conventions avec des agences de voyages chinoises, garantissant des allotements de longue durée pour assurer une fréquentation optimale de la liaison Casablanca-Pékin.

Ces accords ont été conclus par Abderrahman Brahimi, directeur Maroc, Maghreb, Moyen-Orient et Asie à la RAM, et le représentant de la RAM en Chine, Adil Khalloufi, avec des consolidateurs et des agences de voyages spécialisées dans la destination Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, M. Brahimi a indiqué que la compagnie nationale marocaine prévoit d’accroître progressivement la fréquence de ses vols vers Pékin, passant de trois à sept liaisons hebdomadaires.

Il a ajouté que la RAM envisageait d’élargir son réseau vers d’autres grandes villes chinoises, notamment Shanghai et Guangzhou.

L’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari, a soutenu que la ligne directe Casablanca-Pékin vise à « accompagner la dynamique des relations bilatérales sino-marocaines », tout en affirmant la position de l’aéroport de Casablanca comme plateforme aéroportuaire majeure entre l’Asie, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique.

Le double pont aérien Casablanca-Pékin/Casablanca-Shanghai redéfinit ainsi la cartographie du tourisme sino-marocain, laissant présager la consolidation d’un axe économique entre le Royaume Chérifien et l’Empire du Milieu.

Il s’avère d’autant plus judicieux que le Maroc s’apprête à accueillir des manifestations sportives majeures, au premier rang desquelles figurent la Coupe d’Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde de football en 2030.