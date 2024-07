Safi : le 1e Festival national de la gastronomie authentique, du 1er au 03 août prochain

Organisé en partenariat avec la Direction provinciale de la Culture à Safi, cet événement vise à préserver et promouvoir le patrimoine gastronomique authentique et ancestral, qui représente l’une des composantes du patrimoine culturel marocain, indique un communiqué des organisateurs.

Cette manifestation culturelle se veut aussi une invitation à la découverte et à la valorisation du riche patrimoine culinaire national et local ancré dans l’histoire, souligne la même source.

Cette première édition mettra en lumière les liens de la gastronomie locale et la mer, qui a joué un rôle essentiel dans le développement et la prospérité de la cité de l’Océan à travers l’histoire.

Le Royaume est réputé au niveau international pour son art culinaire, témoin d’un brassage de cultures et civilisations et reflet de l’art de vivre et d’une longue histoire riche en traditions, ainsi que des spécificités régionales.

Au programme de cette première édition figurent un concours de gastronomie ancestrale et de pâtisserie avec la participation d’une pléiade de chefs issus des différentes régions du Maroc.

Le festival sera aussi marqué par l’organisation de conférences et de tables rondes sur le thème la gastronomie marocaine authentique.