L’Angola a produit 34,6 millions de barils de pétrole en juin (compagnie)

«Le bloc 17, avec une production moyenne de pétrole journalière de 393.655 (KBPD), s’est positionné comme le plus grand producteur de la période analysée, suivi du bloc 32, avec une production moyenne de 154 960 et, en troisième position, le bloc 0 avec une production moyenne de 147 205 KBPD», précise la société publique angolaise.

Concernant la production de gaz associé, la même source révèle qu’elle s’est élevée à 87,230 millions de pieds cubes au mois de juin, totalisant une moyenne quotidienne de 2,908 millions de pieds cubes, soit une augmentation de 6,60 pour cent par rapport au mois précédent.

En juin, les bruts angolais ont été vendus avec une prime, s’échangeant à 1,71 dollars le baril au-dessus du Brent. La combinaison des prix des bruts les plus valorisés sur les marchés internationaux a atteint une valeur moyenne de 82,96 dollars le baril.

La semaine dernière, le ministre des Ressources minérales, Diamantino Azevedo, avait déclaré que l’Angola est déterminé à assurer une production de pétrole au-dessus d’un million de barils/jour.

«L’objectif essentiel du gouvernement est de faire en sorte que le pays reste pendant longtemps un producteur de pétrole et de gaz », a déclaré M. Azevedo lors d’une conférence de presse. Il a, toutefois, souligné que la réalisation de cet objectif présuppose la réalisation d’autres défis et ceux également liés à la prospection de plus de pétrole en Angola.

L’Angola avait informé le Secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de sa décision de quitter officiellement l’Organisation à compter du premier janvier 2024.

Ce pays d’Afrique australe, qui faisait partie de l’OPEP depuis 16 ans, avait rejeté une limite de production réduite imposée par les dirigeants du groupe.