Canada : Plus de 160 feux de forêt signalés en Alberta

Environ 60 feux actifs ne sont toujours pas maîtrisés, a précisé l’organisme de lutte contre les incendies Alberta Wildfire.

Un ordre d’évacuation a été diffusé pour l’ensemble de la nation crie Little Red River et inclut également les habitants de Fox Lake, de John D’Or Prairie et de Garden River.

Selon les autorités, un violent incendie menace sérieusement ces communautés, dont le nombre dépasse 5500 personnes.

Le feu de forêt s’est étendu en quelques heures pour atteindre samedi une superficie estimée à près de 1000 km2.

En 2023, le Canada a connu la pire saison des feux de forêt de son histoire. Les incendies, qui ont touché plusieurs régions du pays, ont brûlé près de 18 millions d’hectares. Avant ce triste record, la moyenne des quarante dernières années était de deux millions d’hectares brûlés par an dans le pays.