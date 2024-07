« Seule la solution à deux États est à même d’apporter une paix juste et durable », affirme le Quai d’Orsay

« Seule la solution à deux États est à même d’apporter une paix juste et durable aux Israéliens comme aux Palestiniens et de garantir la stabilité de la région », a déclaré jeudi le porte-parole du quai d’Orsay.

La France « appelle à ce que cessent les remises en cause de cet impératif reconnu comme tel par l’immense majorité de la communauté internationale », insiste le ministère des Affaires étrangères, exprimant « sa consternation à la suite de l’adoption hier par la Knesset d’une résolution rejetant la perspective d’établissement d’un État palestinien, en contradiction avec les résolutions adoptées au Conseil de sécurité des Nations unies ».

La France condamne également « la violations du statu quo sur l’esplanade des mosquées par le ministre de la sécurité nationale israélien, M. Ben Gvir. Ces actions irresponsables risquent de déstabiliser encore davantage la région ».

Et de « réaffirmer l’urgence de mettre en œuvre la solution de deux États vivant côte-à-côte en paix et en sécurité ».

« Cette solution implique la création d’un État palestinien, souverain, viable et contigu, ainsi qu’un engagement volontaire et courageux des responsables politiques israéliens et palestiniens en faveur de la paix », poursuit le porte-parole, ajoutant que la France rappelle « la nécessité de préserver le statu quo historique sur les Lieux saints à Jérusalem et souligne l’importance du rôle spécifique de la Jordanie à cet égard ».