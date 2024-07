Le Conseil français du culte musulman appelle à se mobiliser pour « endiguer la déferlante d’intolérance et de haine »

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a appelé mercredi à se mobiliser pour « endiguer la déferlante d’intolérance, de haine et de division », alors que la France s’apprête à voter le 7 juillet pour le second tour des législatives anticipées qui ont vu l’extrême droite (RN) arriver en tête.

« Nous vivons des temps troubles qui vont sans aucun doute impacter durablement l’avenir de notre pays. Aussi, le CFCM appelle nos compatriotes de toutes origines et toutes confessions à se mobiliser massivement à l’occasion du rendez-vous décisif du 7 juillet prochain, afin d’endiguer la déferlante d’intolérance, de haine et de division qui risque de s’abattre sur notre pays », alerté le CFCM dans un communiqué.

« Alors même que l’extrême droite n’est même pas encore au pouvoir, nous assistons déjà à une très forte recrudescence de la parole raciste et d’actes de violences physiques contre des citoyennes et des citoyens identifiés comme « arabo-musulmans » », s’alarme l’instance religieuse, estimant que « La faiblesse, voire l’absence de réactions de nos élites et de nos médias face à ce nouveau cap franchi, nous inquiète profondément ».

Selon le CFCM, « l’exacerbation de cette violence n’aurait pas été rendue possible sans le matraquage de certains médias » qui ont « grandement contribué à les banaliser et à promouvoir des idées d’intolérance, de haine et de division dans notre pays ».

« La désignation d’un « bouc émissaire », utilisée depuis la nuit des temps pour jeter l’opprobre sur une minorité que l’on accuse d’être à l’origine de tous les maux, semble malheureusement porter ses fruits au pays des Droits de l’Homme », déplore le communiqué du CFCM.