JO de Paris (Foot masculin): Le Maroc bat l’Argentine (2-1), favori du tournoi

Au bout d’une partie très serrée tactiquement, les Lionceaux de l’Atlas ont pris l’avantage grâce à un doublé de Soufiane Rahimi, sur un but référence (45+2), qui a donné la confiance au groupe, et un pénalty (51e), avant de subir la réaction des Argentins, qui ont réduit le score à la 68e minute, par le biais de Giuliano Simeone.

Cristian Medina a inscrit un deuxième but argentin au temps additionnel (90+16), à la suite de quoi la confusion a régné et le match a été interrompu. Après presque deux heures, les deux équipes ont rejoint la pelouse et après vérification de la VAR, le but argentin a été annulé.

La sélection nationale a dû composer avec une défense argentine compacte et bien organisée, qui lui a imposé une rude bataille au milieu du terrain. Avant l’ouverture du score, les attaquants marocains n’ont pu solliciter sérieusement le gardien Geronimo Rulli qu’une seule fois, à la 36e minute sur un coup-franc du flanc droit d’Ilias Akhomach.

Pour sauter le verrou de la défense argentine, il a fallu se surpasser et faire preuve de créativité, ce qu’incarne la belle combinaison, qui a donné lieu à l’ouverture du score: Akhomach d’un coup de talent sert en pleine course Bilal El Khannouss, qui était à l’origine de l‘action. Ce dernier centre à raz-de-terre et sa balle retrouve Rahimi qui, bien placé comme à son habitude, introduit, d’une pichenette, le cuire dans la cage argentine.

De retour des vestiaires, le Onze national, le vent en poupe, s’est rué sur la zone adverse et sa pression n’a pas tardé à donner ses fruits avec un pénalty provoqué par Akhomach et transformé par Rahimi (51e).

Après le deuxième but, les Lionceaux de l’Atlas ont dû gérer, tant mieux que mal, le baroude d’honneur des Argentins, touchés dans leur orgueil. Ils s’en sortent en fin indemnes, après une fin de match époustouflante, jalonnée par la réduction de score de Simeone, un sauvetage miraculeux de Munir El Kajoui (82e), qui gagne son face à face avec Julian Alvarez, et un deuxième but argentin annulé.

L’équipe nationale évolue dans le groupe B avec l’Argentine, l’Irak et l’Ukraine, prochain adversaire des Lionceaux de l’Atlas, samedi à Saint-Etienne.