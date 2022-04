Chine : des astronautes établissent un record de séjour dans l’espace

Le plus long séjour dans l’espace jamais effectué par la Chine est une nouvelle étape réussie pour Pékin dans son ambitieux programme spatial destiné à rattraper les Etats-Unis, l’Europe et la Russie.

Avec 183 jours passés dans l’espace, l’équipage pulvérise le précédent record national, qui était de 92 jours et qui avait été établi en 2021 lors de la précédente mission habitée, Shenzhou-12.

L’équipage était composé de trois pilotes de l’armée: le commandant Zhai Zhigang (55 ans), sa collègue Wang Yaping (42 ans) et Ye Guangfu (41 ans), qui était à son premier vol spatial.

Une analyse de l’état de santé des astronautes de Shenzhou-13 permettra à la Chine d’en savoir davantage sur l’impact d’une absence prolongée de gravité sur les organismes.

En six mois, l’équipage a animé deux cours via internet pour les écoliers chinois, réalisé des expériences, affiné sa maîtrise des séjours longue durée et poursuivi la construction de la station.