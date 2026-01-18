Deux trains à grande vitesse ont déraillé dimanche soir près d’Adamuz, en Andalousie, tuant au moins 21 personnes et en blessant beaucoup d’autres, dans un grave accident sur la ligne Madrid-Andalousie.

Espagne : au moins 21 morts dans le déraillement et la collision de deux trains à grande vitesse en Andalousie

Le train Iryo 6189, Málaga-Madrid Puerta de Atocha avec environ 317 voyageurs, a déraillé vers 19h39 dans les aiguillages d’entrée de la voie 1 à Adamuz, ses trois derniers wagons (6, 7 et 8) sortant des rails et occupant la voie voisine.

Ce déraillement a entraîné une collision avec le train LD AV 2384 (Alvia Renfe) qui circulait en sens inverse de Madrid à Huelva, le faisant également dérailler. L’impact, « terrible » selon le ministre des Transports Óscar Puente, a surtout affecté les wagons de tête du second train.

Le bilan provisoire est d’au moins 21 morts (dont le conducteur du train Renfe) et de dizaines de blessés, dont 25 graves selon les services d’urgence andalous. Des passagers sont restés coincés dans les wagons renversés, et les secours se poursuivent dans la nuit.

La ligne à grande vitesse Madrid-Andalousie est coupée, des perturbations sont prévues au moins jusqu’au lundi 19 janvier. Une enquête est ouverte pour connaître les raisons du premier déraillement.