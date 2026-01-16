Casablanca-Settat : Remise de 125 bus scolaires au profit de plusieurs communes rurales

Un lot de 125 bus de transport scolaire a été remis, vendredi à Casablanca, au profit des communes rurales relevant de la région de Casablanca-Settat.

Cette opération, qui s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, et du président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, vise à réduire l’abandon scolaire, à atténuer les contraintes liées aux déplacements des élèves et à renforcer la qualité du transport scolaire afin de favoriser la scolarisation des enfants.

S’exprimant à cette occasion, M. Maâzouz a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de développement régional 2022-2027, soulignant que ce programme comporte un axe fondamental dédié au développement du monde rural, l’éducation constituant un levier essentiel pour un développement durable au profit des jeunes générations.

Dans ce cadre, la région a mené une opération globale couvrant l’ensemble des communes rurales, chacune ayant bénéficié d’un bus de transport scolaire dont elle assure la gestion, afin de faciliter le déplacement des élèves vers leurs établissements et de leur garantir de meilleures conditions de scolarisation, a-t-il précisé.

M. Maâzouz a également indiqué que cette action s’inscrit dans une démarche concertée avec les différents intervenants, en particulier le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ajoutant que cette coopération vise à renforcer progressivement la flotte de transport scolaire et les internats afin de réduire l’abandon scolaire.

Financée par le Conseil de la région, cette initiative ambitionne de lutter contre la déperdition scolaire, d’encourager la scolarisation en milieu rural et d’améliorer l’offre éducative à l’échelle régionale.

Le transport scolaire constitue, à cet égard, un levier essentiel pour l’amélioration qualitative et quantitative du système éducatif, en contribuant à atténuer les contraintes socio-économiques et géographiques auxquelles font face les enfants issus de milieux vulnérables.