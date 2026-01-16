Brahim Diaz, l’une des armes du Maroc face au Brésil au Mondial 2026 (média brésilien)

Le site du réseau de télévision brésilien Band a dressé un portrait de l’international marocain Brahim Diaz, présenté comme la principale figure des Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des Nations et l’une des armes susceptibles de représenter une menace pour la Seleçao lors de leur confrontation au Mondial 2026.

Meilleur buteur de la CAN 2025 avec cinq réalisations, Brahim Diaz s’est imposé comme l’un des joueurs les plus en vue de la compétition. Selon Band, ses performances ont fait de lui un élément central du dispositif marocain.

Le média brésilien revient sur le parcours du joueur, né à Malaga en Espagne et formé au Málaga CF avant de rejoindre Manchester City, où il a effectué ses débuts professionnels. Faute de temps de jeu régulier, il a ensuite été transféré au Real Madrid, avant de connaître une progression notable lors de son prêt à l’AC Milan.

En trois saisons passées en Italie, écrit le média, Brahim Diaz s’est vu confier le numéro 10 et a remporté le championnat de Serie A, acquérant une expérience significative au plus haut niveau. De retour chez les Merengue, il s’est imposé comme un joueur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur les ailes. La saison dernière, il a disputé 56 rencontres et inscrit six buts, tandis qu’il compte une réalisation en 18 apparitions cette saison.

Band évoque également son choix de la sélection marocaine, une décision motivée, selon lui, par le projet sportif proposé par la Fédération Royale Marocaine de Football et par l’accueil qui lui a été réservé.

En sélection marocaine, le joueur bénéficie d’une grande liberté de mouvement, assurant le lien entre le milieu de terrain et l’attaque. Band souligne que c’est dans ce rôle qu’il s’est particulièrement illustré lors de la Coupe d’Afrique, disputée devant le public marocain, renforçant ainsi son attachement à la sélection nationale.

Le média rappelle, par ailleurs, que le Maroc s’est affirmé ces dernières années comme une équipe compétitive sur la scène internationale, notamment après son parcours historique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, conclue par une place en demi-finales. Depuis, la sélection, dirigée par Walid Regragui, a poursuivi un projet de long terme et intégré de nouveaux talents.

Enfin, Band note que Brahim Diaz demeure en tête du classement des buteurs de la Coupe d’Afrique avec cinq réalisations, devançant le Nigérian Victor Osimhen et l’Egyptien Mohamed Salah, crédités de quatre buts chacun, alors que la compétition entre dans sa phase finale.