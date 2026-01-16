3è sommet des jeunes africains et euro-méditerranéens de l’Université Euromed, le 19 janvier à l’Académie du Royaume

Le troisième sommet des jeunes africains et euro-méditerranéens de l’Université Euromed de Fès se tiendra le 19 janvier courant au siège de l’Académie du Royaume à Rabat.

Organisé par les étudiants de l’Université Euromed, sous la supervision de la Chaire des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations et de l’UNAOC (l’United Nations Alliance of Civilisations), en partenariat avec l’Académie du Royaume du Maroc et l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, ce sommet sera consacré au civisme et au pluralisme des valeurs en vue d’engager un débat parmi les jeunes et repenser le vivre ensemble, indique un communiqué de l’université Euromed.

Le thème du sommet, qui réunira des jeunes représentant plus de quarante nationalités, des experts et des enseignants-chercheurs, ainsi que des personnalités marocaines et internationales, ‘’rejoint pleinement la vocation intellectuelle des institutions organisatrices et le souhait est de le placer sous le signe de l’engagement civique porteur d’avenir, auquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une importance primordiale’’, souligne-t-on.

Selon l’université Euromed, « le rôle des institutions de l’État et du monde du savoir, plaçant les jeunes au cœur du débat, est de la plus haute importance pour nourrir la réflexion et favoriser la diffusion des valeurs citoyennes auprès des jeunes générations ». Car, explique-t-on, la formation citoyenne exige non seulement le respect des règles et des codes institutionnels, mais elle repose également sur l’appropriation des principes éthiques qui fondent la vie commune dans sa richesse et sa complexité ainsi que le respect de l’environnement et de notre espace de vie avec son intégrité territoriale comme un impératif de civisme actif et opérant.

‘’Plus qu’un simple échange intellectuel, les jeunes qui organisent ce sommet veulent en faire un moment de réflexion profonde, et une invitation forte à un sursaut salvateur pour que le civisme redevient le fil d’Ariane de la consolidation des sociétés en quête de nouveaux repères’’, poursuit-elle.

Divers thèmes d’expertise seront abordés à l’occasion de ce sommet, notamment ‘’la jeunesse marocaine unie autour du Sahara’’, ‘’solidarité et citoyenneté active au service de l’unité nationale’’, ‘’manifestations de la crise du civisme et des valeurs’’, ‘’civisme, altérité et diversité comme piliers d’une société harmonieuse’’, ‘’pluralisme des valeurs et engagement civique : un équilibre à construire’’, ‘’le lien humain à l’épreuve de l’hyper connectivité’’, ‘’éducation et civisme : quel bilan pour quelles perspectives?’’, ‘’citoyenneté, civisme et solidarité en période de crise sécuritaire et humanitaire’’ et ‘’perspectives et actions pour des sociétés plus humaines’’.

Le sommet se déroulera sous forme de sessions plénières et de présentations. Il sera couronné par des recommandations qui seront présentées par les étudiants. Elles constitueront le fondement de ‘’l’Appel du Futur’’ de l’Université Euromed de Fès pour ce sommet.

L’Université EUROMED de Fès a déjà organisé, par le biais de la Chaire des Nations Unies pour l’Alliance de Civilisations, deux éditions de ce sommet : le premier dédié aux jeunes africains et euro-méditerranéens, accueilli par le Parlement marocain à Rabat, et le deuxième, organisé au sein de l’Université Euromed de Fès, en marge du forum mondial des Nations Unies sur l’Alliance des Civilisations sous le thème ‘’Reconstruire la confiance pour un monde uni et pluriel’’, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.