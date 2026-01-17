CAN-2025: la CAN Maroc-2025, la meilleure de toutes les éditions (Motsepe)

En termes d’infrastructures, de transport, d’hôtels, de stades ou encore de terrains d’entraînement, la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025) reste la meilleure de toutes les éditions, a indiqué, samedi à Rabat, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

A cette occasion, le président de la CAF, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse, la veille de la finale entre le Maroc et le Sénégal, a tenu à exprimer ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI, au gouvernement marocain et à la Fédération royale marocaine de football.

Par ailleurs, M. Motsepe a souligné que le développement des infrastructures est une condition sine qua non pour le développement du football dans le continent.

« Le football africain doit être le meilleur au monde. Nous devons exceller au plus haut niveau. Mon souhait est que les cinq régions de l’Afrique puissent organiser la CAN, à condition que les infrastructures répondent aux standards requis », a-t-il dit. « Mon souhait est d’asseoir des bases solides pour le développement du football africain et qui porteront leurs fruits dans les années à venir », a ajouté M. Motsepe.

En outre, le président de la CAF a affirmé que la ligue des Nations africaines se tiendra en 2029 avec la participation de 54 pays.

« Imaginez Kenya contre Tanzanie, Ghana contre Nigeria, Égypte contre Maroc, Côte d’Ivoire contre Cameroun », a laissé entendre Motsepe au sujet de cette nouvelle compétition, annoncée en décembre dernier à Rabat, notant que les meilleurs joueurs seront présents car le tournoi se déroulera pendant la trêve internationale de la Fifa. Selon le président de la CAF, le format sera zonal, relevant que l’ensemble des vainqueurs de zone s’affronteront pour le titre suprême.

« De nombreux pays veulent abriter la CAN 2028 et la ligue des nations africaines en 2029 », a laissé entendre le président de la CAF, défendant l’idée de tenir la CAN tous les quatre ans. « La CAN chaque quatre ans sera dans l’intérêt du football africain. C’est une décision mûrement réfléchie », a-t-il noté, insistant sur l’indépendance des décisions prises par la CAF.

« Nous devons nous libérer en tant qu’Africains et ne pas croire que chaque décision que nous prenons est dictée par la FIFA ou l’Europe », a-t-il martelé. S’agissant de la performance des arbitres lors de la CAN 2025, Motsepe a indiqué que « nous avons confiance en nos arbitres africains. Tous les 54 pays du continent doivent être traités au même pied d’égalité ».