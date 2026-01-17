CAN 2025: le SÃ©nÃ©gal assure que la finale sera une Â«Â cÃ©lÃ©bration de la fraternitÃ©Â Â»

La finale de la Coupe dâ€™Afrique des Nations (Maroc-2025) qui opposera, dimanche Ã Rabat, les sÃ©lections nationales de la RÃ©publique du SÃ©nÃ©gal et du Royaume du Maroc, sera avant tout une Â«Â cÃ©lÃ©bration de la fraternitÃ©Â Â» entre les deux peuples sÃ©nÃ©galais et marocain, souligne, samedi, le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©gration africaine, des Affaires Ã©trangÃ¨res et des SÃ©nÃ©galais de lâ€™ExtÃ©rieur.

Â«Â Cette rencontre sportive sera avant tout lâ€™objet dâ€™une cÃ©lÃ©bration de la fraternitÃ© entre deux peuples unis par des liens historiques, Ã©conomiques, humains et spirituels profondsÂ Â», affirme le ministÃ¨re dans un communiquÃ©, mettant en avant Â«Â lâ€™excellence des relations sÃ©culaires dâ€™amitiÃ© et de solidaritÃ© entre le SÃ©nÃ©gal et le MarocÂ Â».

Dans cet esprit de confiance et de partenariat, le ministÃ¨re sÃ©nÃ©galais des Affaires Ã©trangÃ¨res souligne que Â«Â fidÃ¨le Ã cette amitiÃ© sÃ©culaire, le Royaume du Maroc a, depuis le dÃ©but de la Coupe dâ€™Afrique des Nations, fait preuve dâ€™une coopÃ©ration exemplaireÂ Â».

Â«Â Les autoritÃ©s sÃ©nÃ©galaises sont satisfaites de la constance de cette attitude fraternelle et en remercient le gouvernement marocainÂ Â», indique le communiquÃ©, assurant que les relations entre les deux pays, Â«Â fondÃ©es sur le respect mutuel et une vision partagÃ©e des enjeux africains et internationaux, se sont constamment renforcÃ©es au fil des dÃ©cenniesÂ Â».

Â«Â Le SÃ©nÃ©gal considÃ¨re le sport, et en particulier le football, comme un puissant vecteur de rapprochement ainsi que de cohÃ©sion entre les peuplesÂ Â», poursuit le ministÃ¨re, ajoutant que cette finale Â«Â doit ainsi Ãªtre vÃ©cue comme une cÃ©lÃ©bration du talent africain, de lâ€™unitÃ© du continent et de la forte fraternitÃ© entre les peuples sÃ©nÃ©galais et marocain, au-delÃ de toute considÃ©ration circonstancielleÂ Â».

Dans ce sens, le ministÃ¨re appelle Â«Â lâ€™ensemble des acteurs, des supporters et de lâ€™opinion publique Ã prÃ©server un esprit de responsabilitÃ©, de respect et de fair-play, en fidÃ©litÃ© Ã la soliditÃ© des relations sÃ©nÃ©galo-marocaines et pour prÃ©server lâ€™image du football africain sur la scÃ¨ne internationaleÂ Â».