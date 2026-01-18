Mark Carney à Doha : le Canada accélère sa diversification économique au Qatar

Le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé samedi à Doha pour une visite d’État, quelques jours après un voyage en Chine, alors qu’Ottawa cherche des partenaires économiques au-delà de l’Occident.

Lors de cette visite, M. Carney a souligné le renforcement des relations bilatérales. « Il existe de nombreuses opportunités pour accroître les échanges commerciaux et les investissements entre le Canada et le Qatar. Nous sommes là pour les saisir », a-t-il lancé à son arrivée.

Cette tournée s’inscrit dans une démarche plus vaste du gouvernement Carney de diversifier les débouchés économiques du Canada, dans un contexte d’incertitudes sur les politiques commerciales américaines et de tensions transatlantiques.