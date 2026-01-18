La prison d’El Arjaate dément les allégations de maltraitance d’un détenu algérien

La direction de la prison locale d’El Arjat 1 a formellement démenti, dimanche, toute maltraitance ou pression exercée sur un détenu algérien nommé Raouf Belkassmi, après la diffusion d’une vidéo sur YouTube relayant ces allégations.

Dans un communiqué, l’administration pénitentiaire, relevant de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), assure que le détenu est en cellule individuelle depuis son incarcération et jouit de son droit d’achat à l’économat de l’établissement. Elle ajoute qu’un représentant du consulat d’Algérie a déposé une somme d’argent sur son compte personnel pour qu’il puisse subvenir à ses besoins.

La direction dénonce des accusations « mensongères » et met en garde contre les fausses informations visant à ternir l’image de l’administration pénitentiaire.Par ailleurs, le tribunal de première instance de Rabat a renvoyé au 19 janvier le procès du détenu, poursuivi pour « attentat public à la pudeur » et « prononciation de paroles contraires aux bonnes moeurs et à l’ordre public » lors d’un événement sportif.

Le mis en cause avait provoqué une polémique après avoir affirmé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avoir uriné dans les gradins du stade Prince Moulay El Hassan à Rabat.