À la veille de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, le ministère sénégalais des Affaires étrangères du Sénégal a publié un communiqué appelant à fêter la fraternité entre les deux peuples, après les critiques de la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur l’organisation du tournoi.

Sénégal-Maroc : le ministère des Affaires étrangères sénégalais appelle à célébrer la fraternité avant la finale de la CAN

Le communiqué du ministère met en avant les « relations séculaires d’amitié et de solidarité » entre le Sénégal et le Maroc, basées sur le respect mutuel et une convergence de vues sur les questions africaines. Il salue la « coopération exemplaire » des autorités marocaines depuis le début du tournoi et souligne le rôle du football comme facteur d’unité et de cohésion continentale.

Le texte invite les acteurs, supporters et opinion publique à la responsabilité, au respect et au fair-play, pour sauvegarder l’image du football africain et la solidité des relations sénégalo-marocaines, « au-delà de toute considération circonstancielle ».

Cette sortie fait suite à un communiqué de la FSF qui avait dénoncé un dispositif de sécurité inapproprié à l’arrivée de la délégation, un hébergement insatisfaisant et un refus d’entraînement au Complexe Mohammed VI pour des raisons d’équité sportive, suscitant une polémique sur les réseaux sociaux.

Le ministère sénégalais souligne donc la qualité des relations bilatérales et le caractère fraternel de cette finale inédite.