Le président américain Donald Trump a annoncé samedi l’instauration de droits de douane de 10 % sur les importations en provenance de huit pays européens (Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande) en représailles à l’envoi de troupes au Groenland, territoire autonome danois qu’il souhaite acheter.

Trump impose 10 % de droits de douane sur huit alliés européens pour leur présence au Groenland

Ces droits de douane, qui entreront en vigueur le 1er février 2026 et pourraient atteindre 25 % le 1er juin si aucun accord n’est trouvé pour une « vente complète et totale » du Groenland, ont suscité l’indignation des dirigeants européens.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dénoncé cette décision comme « complètement mauvaise » pour des alliés de l’OTAN. Le président français Emmanuel Macron l’a qualifiée d’« inacceptable » et a promis une réponse « unie et coordonnée » de l’Europe pour protéger sa souveraineté.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen António Costa ont fait part d’une « pleine solidarité » avec le Danemark et le Groenland, et ont appelé au dialogue. Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen s’est dit « surpris » par cette annonce après une récente rencontre « constructive » avec des responsables américains.

Le président finlandais Alexander Stubb a appelé à l’apaisement et à la discussion entre alliés, prévenant que les droits de douane risquaient de détériorer la relation transatlantique et d’entraîner une « spirale descendante dangereuse ».

L’Union Européenne a convoqué une réunion d’urgence dimanche à 16h (heure de Londres) pour coordonner sa réponse.

Cette décision intervient après que Trump a menacé vendredi de sanctions douanières contre les pays qui s’opposent à l’annexion du Groenland, considéré comme crucial pour la sécurité nationale américaine contre les influences russe et chinoise dans l’Arctique.