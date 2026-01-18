Trump impose 10 % de droits de douane sur huit alliés européens pour leur présence au Groenland

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi l’instauration de droits de douane de 10 % sur les importations en provenance de huit pays européens (Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande) en représailles à l’envoi de troupes au Groenland, territoire autonome danois qu’il souhaite acheter.

A la UneInternationalSécurité
Par Omar Bendouro

Ces droits de douane, qui entreront en vigueur le 1er février 2026 et pourraient atteindre 25 % le 1er juin si aucun accord n’est trouvé pour une « vente complète et totale » du Groenland, ont suscité l’indignation des dirigeants européens.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dénoncé cette décision comme « complètement mauvaise » pour des alliés de l’OTAN. Le président français Emmanuel Macron l’a qualifiée d’« inacceptable » et a promis une réponse « unie et coordonnée » de l’Europe pour protéger sa souveraineté.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen António Costa ont fait part d’une « pleine solidarité » avec le Danemark et le Groenland, et ont appelé au dialogue. Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen s’est dit « surpris » par cette annonce après une récente rencontre « constructive » avec des responsables américains.

Le président finlandais Alexander Stubb a appelé à l’apaisement et à la discussion entre alliés, prévenant que les droits de douane risquaient de détériorer la relation transatlantique et d’entraîner une « spirale descendante dangereuse ».

L’Union Européenne a convoqué une réunion d’urgence dimanche à 16h (heure de Londres) pour coordonner sa réponse.

Cette décision intervient après que Trump a menacé vendredi de sanctions douanières contre les pays qui s’opposent à l’annexion du Groenland, considéré comme crucial pour la sécurité nationale américaine contre les influences russe et chinoise dans l’Arctique.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite