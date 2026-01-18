Mike Johnson exclut toute intervention militaire américaine au Groenland

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a affirmé dimanche qu’il n’y aurait pas d’intervention militaire au Groenland et qu’il préférait la diplomatie pour régler le problème de l’île que le président Donald Trump voulait acheter.

« Je n’envisage pas une opération militaire au Groenland. Je crois que la diplomatie est la réponse. Le président joue aux échecs, comme on dit. Nous avons beaucoup de travail à accomplir en ce moment, ce n’est qu’une petite partie d’un puzzle plus large », a déclaré Mike Johnson.

Cette posture apaisante intervient dans un contexte de tensions transatlantiques croissantes autour du Groenland, territoire autonome danois, suite aux menaces de droits de douane de Donald Trump contre des pays européens ayant envoyé des troupes symboliques sur l’île.

Le speaker républicain, allié du président, tente ainsi de calmer les craintes d’escalade militaire tout en soutenant la stratégie globale de l’administration Trump dans l’Arctique.