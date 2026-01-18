Plus de 20 000 habitants ont été évacués dans la région de Penco, au Chili, à cause d’un incendie de forêt qui s’étend depuis début janvier 2026, attisé par des vents forts, une faible humidité et une sécheresse persistante, menaçant des zones habitées et industrielles comme l’usine de gaz Indura.

Chili : plus de 20 000 évacués face à l’incendie de Penco, attisé par la sécheresse

Les autorités chiliennes ont ordonné l’évacuation de plus de 20 000 personnes à Penco et dans les environs, alors que l’incendie, qui a déjà ravagé des milliers d’hectares, se rapproche de quartiers résidentiels et d’infrastructures essentielles.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des images apocalyptiques avec des flammes recouvrant les collines environnantes.Cet incendie fait partie d’une série de feux de forêt qui ravagent le centre et le sud du Chili depuis début décembre 2025, détruisant plus de 22 000 hectares et endommageant des maisons, des infrastructures et des exploitations agricoles.

Les facteurs sont des conditions météorologiques extrêmes : vents forts, faible humidité, températures élevées et sécheresse prolongée aggravée par La Niña. Les autorités imputent aussi 99,7 % des feux à des causes humaines, comme la négligence ou l’imprudence.

Sept personnes ont été interpellées début janvier 2026 dans la région de Ñuble pour avoir provoqué des incendies par négligence.

Les moyens de lutte contre le feu sont nationaux et internationaux, des alertes rouges sont lancées dans plusieurs régions.