Chine: Le patrimoine céramique marocain à l’honneur à Jingdezhen

L’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari, a exposé, jeudi à Jingdezhen (sud-est), la richesse de la tradition céramique marocaine, plaidant pour l’intensification de la coopération sino-marocaine dans cet art ancestral.

S’exprimant dans le cadre du séminaire « La technologie numérique au service des échanges culturels et de l’apprentissage mutuel », organisé à l’occasion de la Conférence mondiale de l’Internet (14-16 janvier), M. El Ansari a retracé l’histoire plurimillénaire de la céramique marocaine, dont les vestiges les plus anciens remontent à quelque 3.800 ans avant notre ère.

L’ambassadeur a souligné la richesse et la diversité de cet artisanat, qui a connu des évolutions distinctes selon les régions du Royaume, évoquant notamment la céramique de Tamegroute ainsi que celle du Rif, cette dernière étant « exclusivement réalisée par des femmes ».

Il a jeté une lumière crue sur la ville de Safi, retraçant les origines et l’évolution historique de cet artisanat dans la capitale de la poterie marocaine. « Avec près de 200 ateliers regroupés sur la « Colline des potiers » et quelque 2000 artisans, Safi exporte ses productions dans le monde entier », a-t-il affirmé.

M. El Ansari a rappelé, à cet égard, que la ville de Safi a intégré le Réseau des villes créatives de l’UNESCO en 2025, rejoignant 58 villes à travers le monde, et que l’art de la poterie safiot a été inscrit au patrimoine culturel immatériel par l’ISESCO en décembre 2023.

Le diplomate a, par ailleurs, évoqué les défis considérables auxquels se trouve confronté cet artisanat, dont la production de masse ainsi que les tarifs plus avantageux des articles manufacturés arborant des motifs reproduits par impression 3D.

Bien que les créations artisanales conservent une clientèle éprise d’authenticité et de qualité, a-t-il reconnu, les établissements industriels écoulent davantage de produits moyennant moins d’efforts, ce qui contraint nombre d’artisans à délaisser leur métier.

Ces défis ont conduit le ministère marocain du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire à mettre en œuvre une stratégie ambitieuse portant sur l’horizon 2030 et intitulée « L’artisanat marocain: un patrimoine vivant en constante évolution ».

Cette stratégie s’articule autour de cinq axes principaux, à savoir la recherche et le développement, le design, la normalisation, la labellisation ainsi que la propriété intellectuelle, a expliqué M. El Ansari, soulignant que le ministère a élaboré 69 labels enregistrés en tant que marques collectives et adopté 344 normes, dont 25 spécifiques à l’art de la poterie.

Rappelant que les villes de Safi et de Jingdezhen, capitale de la porcelaine chinoise, sont liées par un accord de jumelage depuis 1993, l’ambassadeur a lancé un appel aux autorités de Jingdezhen pour réactiver cet accord par la signature d’un nouveau protocole d’entente adapté aux réalités contemporaines.

Il a également évoqué la visite que le gouverneur de la province du Jiangxi, où se situe Jingdezhen, a effectuée au Maroc en mai 2025, au cours de laquelle il s’était entretenu avec les responsables de la région de Marrakech-Safi dans la perspective d’établir un cadre formel de jumelage entre la province du Jiangxi et la région de Marrakech-Safi.

D’une superficie avoisinant les 164.800 km² et comptant quelque 45 millions d’habitants, la province du Jiangxi est réputée pour son industrie céramique, notamment celle de Jingdezhen, ainsi que pour ses ressources forestières.

La Conférence mondiale de l’Internet (World Internet Conference – WIC) est une organisation internationale fondée en juillet 2022 dont le siège est établi à Pékin. Consacrée à la gouvernance du développement mondial de l’Internet, la WIC réunit à ce jour 190 institutions, organisations, entreprises et individus provenant d’environ 40 pays.