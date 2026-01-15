Niger : 70 terroristes neutralisÃ©s en lâ€™espace d’une semaine

Dans son bulletin hebdomadaire d’information couvrant la pÃ©riode du 5 au 11 janvier courant, les Forces de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ© (FDS) font Ã©galement Ã©tat de la destruction de plusieurs points logistiques utilisÃ©s par les groupes armÃ©s pour leur ravitaillement et le soutien de leurs activitÃ©s criminelles.

Les FDS ont saisi d’importantes quantitÃ©s de produits nocifs et rÃ©cupÃ©rÃ© du bÃ©tail volÃ©, prÃ©cise le bulletin, notant que quatre incidents liÃ©s Ã des engins explosifs improvisÃ©s (EEI) ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s au cours de la pÃ©riode, sans faire de blessÃ©s.

MalgrÃ© la mobilisation soutenue des unitÃ©s militaires spÃ©cialisÃ©es, les rÃ©gions situÃ©es dans la zone dite des Â«Â trois frontiÃ¨resÂ Â», aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso, continuent de faire face Ã des attaques rÃ©currentes menÃ©es par des groupes terroristes, entraÃ®nant de lourdes pertes humaines et d’importants dÃ©placements de populations.