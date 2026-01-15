Riyad : Leila Benali prend part à un panel sur la sécurisation des approvisionnements en minerais

Elle a, à cet égard, rappelé que le Maroc a lancé, à travers la « Déclaration de Marrakech », un cadre intégré axé sur la gouvernance environnementale, sociale et institutionnelle (ESG).

Dans le même sillage, la ministre marocaine a mis en exergue l’écart existant entre la valeur déclarée des minerais à l’exportation et leur valeur réelle sur les marchés internationaux, notant que les cinq corridors mondiaux des minerais, dont fait partie le Maroc, assument une responsabilité majeure en matière de traçabilité et de restitution de la valeur ajoutée au bénéfice des populations locales et de l’industrie dans son ensemble.

Mme Benali a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de repenser la philosophie des partenariats internationaux, en mettant l’accent sur une sélection rigoureuse des partenaires, afin de garantir des accords à même de servir les objectifs du développement durable, notamment sur le continent africain.

Et d’ajouter que les transitions numérique et verte requièrent un doublement, voire un triplement, de la production de certains minerais stratégiques, en particulier le lithium et le cobalt, avec des hausses estimées entre 300 % et 400 %, soulignant que la concrétisation de cet objectif passe par l’élaboration de cadres ESG réalistes, émanant de la vision des pays producteurs, en vue d’assurer une production de « molécules et d’électrons » à faible empreinte carbone.

Dans le cadre des activités de la 5e édition de la Conférence minière internationale, organisée sous le thème « Les minerais : relever les défis pour une nouvelle ère de développement », Mme Benali avait participé, mardi, aux travaux de la 5e réunion ministérielle internationale des ministres chargés des affaires minières, marquée par la participation de délégations représentant près de 100 pays.

Elle a également pris part, mardi, à la 10e réunion consultative des ministres arabes chargés des affaires des ressources minérales, organisée par l’Organisation arabe pour le développement industriel, la normalisation et les mines (AIDSMO), en collaboration avec le ministère saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales.