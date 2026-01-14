CAN 2025 : le Maroc bat le Nigeria aux tirs au but et file en finale

Le 14 janvier 2026, au stade Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc a éliminé le Nigeria en demi-finale de la CAN 2025 après prolongations et tirs au but (1-1, 4-3 aux TAB), se qualifiant pour la finale face au Sénégal le 18 janvier, une première depuis 2004.

Dans une demi-finale haletante au stade Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc a renversé le Nigeria aux tirs au but (4-3) après un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations. Le match a été marqué par une feinte stratosphérique d’Abdessamad Ezzalzouli qui a fait tomber un défenseur nigérian, déclenchant l’enthousiasme du public.

La séance de tirs au but a tenu toutes ses promesses. Chemseddine Talbi a ouvert pour le Maroc, suivi par Paul Onuachu pour le Nigeria. Hamza Igamane a raté le deuxième penalty marocain, mais Yassine Bounou a réalisé un arrêt décisif sur la tentative de Samuel Chukwueze, permettant au Maroc de rester dans la course. Eliesse Ben Seghir a marqué le troisième tir marocain, égalé par Dele Bashiru. Achraf Hakimi a ensuite transformé son penalty d’un plat du pied parfait, avant que Yassine Bounou, impérial, ne stoppe le tir d’Onyemachi. Youssef En-Nesyri a inscrit le penalty décisif, offrant la qualification aux Lions de l’Atlas.

Le Maroc rejoint le Sénégal en finale le 18 janvier 2026, une première depuis la finale perdue en Tunisie en 2004 contre les Aigles de Carthage. Le Nigeria, de son côté, disputera le match pour la troisième place contre l’Égypte le 17 janvier au stade Mohammed V de Casablanca.