CAN 2025: Les compositions du Nigeria et du Maroc

Ce mercredi 14 janvier 2026 au stade Moulay Abdellah de Rabat, le Nigeria et le Maroc s’affrontent en finale de la CAN 2025 avec des compositions très offensives : les Super Eagles misent sur leur trio magique Osimhen-Lookman-Adams, tandis que les Lions de l’Atlas reconduisent leur onze vainqueur du Cameroun.

Pour cette demi-finale de la CAN 2025, le Nigeria de Éric Chelle se présente avec un onze très offensif : Stanley Nwabali dans les buts, une défense à quatre avec Osayi-Samuel, Calvin Bassey, Semi Ajayi et Onyemaechi. Au milieu, Frank Onyekoa et Wilfred Ndidi sont à la récupération, et devant, c’est le trio Alex Iwobi – Ademola Lookman – Akor Adams qui est aligné, avec Victor Osimhen en pointe.

Le Maroc de Walid Regragui aligne le même onze qui a sorti le Cameroun en quarts. Yassine Bounou dans les cages, une défense à quatre avec Achraf Hakimi à droite, Nayef Aguerd et Romain Saïss dans l’axe, et Noussair Mazraoui à gauche. Au milieu, le trio El Khannouss – El Aynaoui – Saibari, et l’attaque est confiée à Abdessamad Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi et Brahim Abdelkader Díaz.

Le Maroc, invaincu depuis le début du tournoi, vise un deuxième titre continental après 1976, tandis que le Nigeria convoite une quatrième couronne, la dernière datant de 2013.