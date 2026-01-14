CAN 2025 : le Sénégal bat l’Égypte 1-0 et file en finale, la malédiction se perpétue pour les Pharaons

Le Sénégal a battu l’Égypte 1-0 en demi-finale de la CAN 2025 grâce à un but de Sadio Mané à la 78e minute, perpétuant la malédiction égyptienne face aux Lions de la Teranga.

Le Sénégal a validé son ticket pour la finale de la CAN 2025 en dominant l’Égypte 1-0 en demi-finale au stade Mohammed V de Casablanca. Sadio Mané a inscrit l’unique but du match à la 78e minute, offrant aux Lions de la Teranga une victoire méritée dans un match où l’Égypte a été totalement étouffée : à la 60e minute, les Pharaons n’avaient que 30 % de possession, aucun tir (cadré ou non) et seulement 0,13 xG.

La rencontre a été marquée par plusieurs cartons jaunes lourds de conséquences : côté sénégalais, Habib Diarra et Kalidou Koulibaly (revenu de suspension) ont été avertis, les suspendant pour la finale. Koulibaly est même sorti sur blessure dès la 23e minute. Côté égyptien, Hossam Abdelmaguid a également écopé d’un jaune, le privant du match pour la troisième place.

Cette victoire sénégalaise prolonge la malédiction égyptienne contre les Lions de la Teranga : l’Égypte n’a plus battu le Sénégal depuis la demi-finale de la CAN 2006 organisée en Égypte. Depuis, les Pharaons ont subi la défaite en finale de la CAN 2021 (aux tirs au but), puis la double confrontation en barrages de qualification au Mondial 2022 (défaite 1-0 à l’aller et 0-0 au retour). L’Égypte se console néanmoins avec une qualification pour le match pour la troisième place au Stade Mohammed V de Casablanca, où elle affrontera le perdant de la demi-finale Maroc-Nigeria prévue ce mercredi à Rabat.