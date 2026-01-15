CAN-2025: Oujda célèbre dans la joie la qualification des Lions de l’Atlas en finale

La ville d’Oujda a vécu, mercredi soir, au rythme d’une joie spontanée immense, suite à la qualification du Onze National pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc 2025), après sa victoire sur son homologue nigérian aux tirs au but (4-2).

Plusieurs heures avant le début de cette confrontation décisive, qui s’est déroulée au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, la Fan Zone et les cafés de la Cité millénaire ont connu un afflux massif de passionnés du ballon rond de tous âges, qui se sont parés des couleurs nationales dans une ambiance pleine d’enthousiasme et d’esprit patriotique.

Et avec le coup de sifflet final, des manifestations de joie ont éclaté dans toute la ville, où les axes routiers et les grandes places, notamment la place « Rome », étaient envahis par des cortèges de voitures et des foules de citoyens chantant et scandant des slogans de victoire en célébration de cet exploit historique, alors que les feux d’artifice illuminaient le ciel de la ville, ajoutant une touche festive à une nuit exceptionnelle qui restera gravée dans la mémoire des Oujdis.

A l’instar de la capitale de l’Oriental, le froid n’a pas empêché les habitants des autres villes de la région (Nador, Berkane, Driouch …) de sortir pour exprimer leur joie pour cette qualification amplement méritée.

Dans des déclarations recueillies par la MAP, de nombreux supporters ont exprimé leur fierté pour le niveau de jeu et la brillante prestation des Lions de l’Atlas, louant leur combativité élevée et leur approche tactique remarquable qui ont permis à l’Equipe nationale de surmonter un adversaire coriace et de se rapprocher d’un pas supplémentaire du sacre.

Avec ces célébrations spontanées, la ville d’Oujda a, une fois de plus, montré la grande passion des habitants de la région de l’Orient pour le football, et leur soutien constant à l’Equipe nationale dans sa quête d’un deuxième titre continental.

LA

CAN-2025: Oujda célèbre dans la joie la qualification des Lions de l’Atlas en finale