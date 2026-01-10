Au moins 100 milliards de dollars seront investis par les compagnies pétrolières américaines au Venezuela (Trump)

« Au moins 100 milliards de dollars seront investis par les grandes compagnies américaines, que je rencontrerai toutes aujourd’hui à la Maison Blanche », a écrit le président Trump sur son réseau social Truth Social.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et le Secrétaire à l’Energie Chris Wright devraient aussi prendre part à cette réunion, à laquelle des compagnies internationales y seront aussi présentes.

Selon la Maison Blanche, il s’agit de Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy et Hilcorp.

Caracas dispose des plus grandes réserves prouvées de brut du monde avec 303.221 millions de barils, selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), devant l’Arabie saoudite (267.200 millions) et l’Iran.

Mais la production est faible, plafonnée à 1 million de barils par jour, après des décennies de sous-investissement qui ont laissé les infrastructures pétrolières en piteux état.

Le président américain a également indiqué vendredi sur Truth Social qu’il avait « annulé » une nouvelle attaque sur le Venezuela, du fait de la « coopération » avec le pouvoir en place à Caracas et il s’est félicité de la libération d’un « grand nombre de prisonniers politiques ».

« Les États-Unis et le Venezuela travaillent bien ensemble, notamment en ce qui concerne la reconstruction » notamment de l’industrie pétrolière, s’est-il félicité.

L’annonce de la libération des opposants est intervenue quelques jours après le début lundi du mandat de la présidente par intérim vénézuélienne, Delcy Rodriguez, qui a assuré que son pays n’était ni « subordonné ni soumis » aux Etats-Unis.