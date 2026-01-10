Trump annonce avoir « annulé » une seconde attaque contre le Venezuela après la libération d’opposants

L’annonce de ces libérations a été saluée par le président américain sur son réseau Truth Social comme « un geste très important et intelligent » par les autorités de Caracas.

Après la capture de Nicolas Maduro par les forces américaines le 3 janvier, « les Etats-Unis et le Venezuela travaillent bien ensemble » notamment pour la « reconstruction » de l’industrie pétrolière, a dit le chef de l’exécutif américain.

Le président Trump devait recevoir à la Maison Blanche dans l’après-midi plusieurs dirigeants de grandes compagnies pétrolières afin d’évoquer des investissements au Venezuela.

Son gouvernement a également annoncé vendredi matin avoir saisi dans les eaux internationales un nouveau pétrolier qui partait du Venezuela, dans le cadre du blocus américain contre l’exportation de pétrole vénézuélien. Ce navire, le Olina, est le cinquième saisi par Washington ces dernières semaines.

L’annonce de la libération des opposants est intervenue quelques jours après le début lundi du mandat de la présidente par intérim vénézuélienne, Delcy Rodriguez, qui a assuré que son pays n’était ni « subordonné ni soumis » aux Etats-Unis.

L’un des principaux détenus relâchés jeudi, Enrique Marquez, qui avait mené une croisade judiciaire contre la réélection en 2024 de Nicolas Maduro, intervenue, selon l’opposition et une grande partie de la communauté internationale, dans des conditions entachées de fraude.

La célèbre opposante Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, avait elle aussi salué ces libérations, jugeant qu' »aujourd’hui, la vérité, pourchassée et réduite au silence pendant des années, parvient à se frayer un chemin ».

Donald Trump a annoncé jeudi qu’il compte la recevoir à Washington « la semaine prochaine ».