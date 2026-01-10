CAN 2025 : le Nigeria bat l’Algérie 2-0 et file en demies contre le Maroc

Au Grand Stade de Marrakech, le Nigeria a battu l’Algérie 2-0 en quarts de finale de la CAN 2025 grâce à des buts de Victor Osimhen (47e) et Akor Adams (57e), se qualifiant pour les demi-finales où il affrontera le Maroc le 14 janvier au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les Super Eagles du Nigeria ont brillé ce soir à Marrakech en éliminant l’Algérie 2-0 lors des quarts de finale de la CAN 2025. Victor Osimhen a ouvert le score dès la 47e minute d’une tête puissante, avant qu’Akor Adams ne double la mise à la 57e d’une frappe précise, scellant une victoire méritée pour les hommes de José Peseiro.

Cette performance permet au Nigeria de retrouver les demi-finales de la compétition, où il défiera les Lions de l’Atlas du Maroc le 14 janvier 2026 au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, dans un choc très attendu entre deux géants du football africain.