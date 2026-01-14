USA : décès à 86 ans de Claudette Colvin, pionnière de la lutte contre la ségrégation raciale

« Pour nous, elle était plus qu’une figure historique. Elle était le cœur de notre famille, sage, résiliente et basée sur la foi », a écrit la fondation Claudette Colvin dans un communiqué.

Son nom demeure indissociable d’un acte de résistance précoce contre les lois ségrégationnistes dites « Jim Crow » dans le sud américain. Bien avant que Rosa Parks n’entre dans l’histoire pour son refus, le 1er décembre 1955, de céder son siège à un passager blanc, un geste qui déclencha le premier grand mouvement de résistance pacifique contre la ségrégation, Claudette Colvin s’était déjà illustrée par un acte similaire à Montgomery, en Alabama.

En effet, le 2 mars 1955, alors âgée de seulement 15 ans, elle refusa de céder sa place à une passagère blanche dans un bus municipal de la ville. Ce geste, intervenu plusieurs mois avant celui de Rosa Parks, fit d’elle l’une des premières figures de la désobéissance civile ayant contribué à ébranler le système ségrégationniste dans les transports publics américains.

À cette époque, le système de ségrégation imposait aux passagers afro-américains de s’asseoir à l’arrière des bus et de céder leurs sièges dès lors que la section réservée aux Blancs était pleine. C’est dans ce contexte que Claudette Colvin refusa d’obtempérer à l’ordre du chauffeur.

Si deux des trois passagers noirs concernés se plièrent à l’injonction, la jeune adolescente resta assise. Le bus fut immobilisé et la police appelée. Traînée de force hors du véhicule, menottée et conduite au poste, elle fut incarcérée pour trouble à l’ordre public, violation des lois ségrégationnistes et agression d’un agent.

Condamnée par un tribunal pour mineurs, elle écopa d’une amende et d’une mise à l’épreuve, après que deux chefs d’accusation eurent été annulés en appel. Cet épisode provoqua une vive émotion au sein de la communauté afro-américaine de Montgomery et alimenta le débat sur l’opportunité d’une mobilisation de masse contre la ségrégation dans les transports publics.

Quelques mois plus tard, en décembre 1955, l’arrestation de Rosa Parks déclencha le célèbre boycott des bus de Montgomery, conduit par Martin Luther King Jr., événement fondateur du mouvement moderne des droits civiques et prélude à l’adoption, en 1964, de la loi sur les droits civiques interdisant notamment la discrimination dans les lieux publics.

Pour autant, Claudette Colvin joua un rôle déterminant dans la bataille judiciaire contre la ségrégation. En 1956, elle figura parmi les quatre plaignants afro-américains dans l’affaire fédérale « Browder v. Gayle », intentée contre le réseau de bus de Montgomery. Témoin central du procès, elle relata avec précision les abus et humiliations subis.

La victoire des plaignants, confirmée par la Cour suprême des États-Unis à la fin de la même année, mit fin à la ségrégation dans les transports publics non seulement à Montgomery, mais à l’échelle nationale.

Malgré cette avancée historique, la notoriété soudaine rendit sa vie particulièrement difficile. Marginalisée tant par une partie de la population blanche que par certains membres de sa propre communauté, Claudette Colvin quitta l’Alabama en 1958 pour s’installer dans le Bronx, à New York, où elle travailla d’abord comme domestique, puis durant près de trois décennies comme infirmière. Pendant longtemps, elle garda le silence sur son rôle dans l’histoire des droits civiques.

Ce n’est que tardivement que sa contribution commença à être pleinement reconnue. En 2009, une biographie consacrée à son parcours remporta le National Book Award for Young People’s Literature. En 2019, une plaque commémorative fut dévoilée à Montgomery en son honneur, aux côtés des autres plaignants de l’affaire Browder v. Gayle. En 2021, un tribunal local effaça définitivement sa condamnation de son casier judiciaire.

Née le 5 septembre 1939 à Birmingham, en Alabama, Claudette Austin fut élevée par des proches après le départ de son père et l’incapacité de sa mère à subvenir aux besoins de la famille. Elle laisse derrière elle son fils Randy, sept petits-enfants, huit arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs sœurs. Son fils aîné, Raymond, est décédé en 1993.

Longtemps reléguée au second plan de l’histoire officielle, Claudette Colvin est aujourd’hui reconnue comme l’une des pionnières de la résistance civile contre la ségrégation raciale aux États-Unis, dont le courage précoce a contribué à façonner l’un des combats les plus marquants du 20e siècle.